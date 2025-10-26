Маэстро Паулс станет Кавалером Большого креста ордена Трёх звёзд. Он будет первым латышом, который получит эту высшую награду в период Независимой Латвии. Обычно этот крест дают зарубежным президентам и королям.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич и Орденский капитул в соответствии со статьей 11 Закона о государственных наградах, приняли решение наградить орденом Трёх звёзд за особые заслуги перед Латвийским государством следующих лиц:
1. Назначить Кавалером Большого креста ордена Трёх звёзд:
– композитора и пианиста Раймонда Паулса;
2. Назначить Командорами ордена Трёх звёзд:
– продюсера латвийского полнометражного анимационного фильма «Поток» Рона Дианса,
– бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Латвийской Республике Анатолия Куцевола,
– музыкального продюсера латвийского полнометражного анимационного фильма «Поток» Грегори Зальцмана;
3. Назначить Офицерами ордена Трёх звёзд:
– хоккеиста, капитана сборной Латвии по хоккею Каспара Даугавиньша,
– директора Латвийского центра современного искусства, куратора Солвиту Кресе,
– режиссёра и педагога актёрского мастерства, доцента Латвийской академии культуры Индру Рогу;
4. Назначить Кавалерами ордена Трёх звёзд:
– культурного и общественного деятеля Гунарса Нагелса,
– журналиста Латвийского радио, автора передач «Kultūras rondo» и «Radio mazā lasītava» Ингвилду Страутмане,
– общественного деятеля, основательницу и руководителя благотворительного фонда «Rozā vilciens» Зинту Ириду Ускале,
– преподавателя музыки и дирижёра хоров Балвской музыкальной школы и Тильжской основной школы Линду Витолу.
Награды будут вручены 18 ноября.
