Раймонд Паулс, хоккеист Даугавиньш, посол Украины – кто еще награжден орденами Латвии

Наша Латвия
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Раймонд Паулс, хоккеист Даугавиньш, посол Украины – кто еще награжден орденами Латвии

Маэстро Паулс станет Кавалером Большого креста ордена Трёх звёзд. Он будет первым латышом, который получит эту высшую награду в период Независимой Латвии. Обычно этот крест дают зарубежным президентам и королям.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич и Орденский капитул в соответствии со статьей 11 Закона о государственных наградах, приняли решение наградить орденом Трёх звёзд за особые заслуги перед Латвийским государством следующих лиц:

1. Назначить Кавалером Большого креста ордена Трёх звёзд:

– композитора и пианиста Раймонда Паулса;

2. Назначить Командорами ордена Трёх звёзд:

– продюсера латвийского полнометражного анимационного фильма «Поток» Рона Дианса,

– бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Латвийской Республике Анатолия Куцевола,

– музыкального продюсера латвийского полнометражного анимационного фильма «Поток» Грегори Зальцмана;

3. Назначить Офицерами ордена Трёх звёзд:

– хоккеиста, капитана сборной Латвии по хоккею Каспара Даугавиньша,

– директора Латвийского центра современного искусства, куратора Солвиту Кресе,

– режиссёра и педагога актёрского мастерства, доцента Латвийской академии культуры Индру Рогу;

4. Назначить Кавалерами ордена Трёх звёзд:

– культурного и общественного деятеля Гунарса Нагелса,

– журналиста Латвийского радио, автора передач «Kultūras rondo» и «Radio mazā lasītava» Ингвилду Страутмане,

– общественного деятеля, основательницу и руководителя благотворительного фонда «Rozā vilciens» Зинту Ириду Ускале,

– преподавателя музыки и дирижёра хоров Балвской музыкальной школы и Тильжской основной школы Линду Витолу.

Награды будут вручены 18 ноября.

#раймонд паулс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)

(4)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    27-го октября

    А хоккеиста Сергея Жолтока, кстати, национальность его латыш, который за свой счет прилетал из Канады, чтобы поддержать латвийскую команду и погиб на льду в Минске во время игры...Все его забыли .Мама его живет в Риге

    3
    2
  • A
    Aleks
    26-го октября

    Рабинович Рабиновичу рознь,но что то в последнее время много расплодилось именно тех Рабиновичем,которых повесили в Нюрнберге...Нет баланса и история их подсократит до правильного уровня.Правда,может получиться что вообще все Рабинович могут исчезнуть.Кто будет делить на плохих и хороших? Так что есть кто не есть,не моя эта тема-пусть евреи сами разбираются,а мы будем на правильной стороне ,что и делают простые американцы разных национальностей,обличая еврейский фашизм и это делают те же евреи в США. Доберется ветер и до других стран....И тогда спросим...👽😈🔯

    5
    3
  • A
    Aleks
    26-го октября

    Хотят купить звездой Давида самого уважаемого латы́ша в Латвии?! Что то подозрительно начал суетиться вдруг человек с еврейской фамилией,образованной ещё на территории российской империи. Но Паулса не купишь,я думаю,по прошествии многих лет и он то точно понимает,что происходит и кто в этом виноват. Поздняк метаться,бесы,вы все равно будет в Аду .😈👽🔯

    7
    4
  • Е
    Ехидный
    Aleks
    26-го октября

    покопайся в своей родословной - парочку Рабиновичей точняк найдешь !!!

    8
    6
Читать все комментарии

