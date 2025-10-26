Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Швеция пришлет в Латвию батальон ПВО, чтобы сбивать российские вертолеты 4 1167

Наша Латвия
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Швеция пришлет в Латвию батальон ПВО, чтобы сбивать российские вертолеты

В следующем году в Латвию прибудет шведский батальон, усиленный несколькими зенитными установками LVKV-90, сообщила пресс-служба армии Швеции.

Вооружение LVKV-90 состоит из 40-мм автоматической пушки и РЛС со связанной с ней системой управления огнём. Создана для поражения низколетящих самолетов и вертолетов.

Экипаж бронемашины — 5 человек. Максимальная скорость хода – до 70 км/час. Максимальная эффективная дальность поражения воздушных целей составляет 4 км.

Цель подразделений ПВО – повысить потенциал батальона по своевременному обнаружению и нейтрализации воздушных целей, включая дроны и вертолеты, на тактическом уровне. Это важный шаг в укреплении коллективного оборонного потенциала Швеции и НАТО в Балтийском регионе, отмечает Минобороны Швеции.

В октябре экипажи боевых машин зенитной артиллерии проходили интенсивную боевую подготовку по сотрудничеству с подразделениями "Helikopter 15" из вертолетного флота Швеции.

Боевая машина зенитной артиллерии во многом схожа с боевой машиной пехоты "Stridsfordon 90", однако оснащена радиолокационной системой наблюдения и разведки, а также имеет больший угол подъема орудия, что позволяет эффективно бороться с воздушными целями на малой высоте.

Как отмечает Минобороны, размещение данного батальона шведской армии в Латвии усилит коллективную безопасность НАТО и обеспечит альянсу дополнительный оборонный потенциал на стратегически важном восточном фланге.

Читайте нас также:
#нато #швеция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го октября

    40 мм пушка бьющая на 4 км... Это очень смешно. Правда.

    26
    2
  • З
    Злой
    Алексей Зиновьев
    26-го октября

    Действительно, учитывая что одна штучка пролетела 14000 км.

    12
    1
  • SK
    Soglasen Klassnij
    26-го октября

    На народ им вообще наплевать, даже не спрашивают хотим ли мы эти ПВО ? Твари

    32
    2
  • ЯО
    Яшка Одесский
    26-го октября

    Мясо...

    18
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Риге на этой неделе из крана потечет хлорка
Изображение к статье: Кто поможет брошенным детям? Власти Латвии считают – кто угодно, но не госбюджет Эксклюзив!
Изображение к статье: Хор «Kamēr...» в четвёртый раз завоевал главный трофей Европы. Что они спели? Иконка видео
Изображение к статье: В понедельник на погодные условия влияет крупный циклон

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 3 покупки, которые действительно делают нас счастливее, по мнению психологов
Lifenews
Изображение к статье: Представлена новая технология удаления космического мусора без физического контакта
Техно
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире
Изображение к статье: Латвийские предприятия помогают поддерживать нелегальный экспорт российской нефти
Бизнес
Изображение к статье: Из-за угрозы метеозондов Литва закроет границу с Беларусью, но будут исключения
В мире
1
Изображение к статье: 3 покупки, которые действительно делают нас счастливее, по мнению психологов
Lifenews
Изображение к статье: Представлена новая технология удаления космического мусора без физического контакта
Техно
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео