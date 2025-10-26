В следующем году в Латвию прибудет шведский батальон, усиленный несколькими зенитными установками LVKV-90, сообщила пресс-служба армии Швеции.

Вооружение LVKV-90 состоит из 40-мм автоматической пушки и РЛС со связанной с ней системой управления огнём. Создана для поражения низколетящих самолетов и вертолетов.

Экипаж бронемашины — 5 человек. Максимальная скорость хода – до 70 км/час. Максимальная эффективная дальность поражения воздушных целей составляет 4 км.

Цель подразделений ПВО – повысить потенциал батальона по своевременному обнаружению и нейтрализации воздушных целей, включая дроны и вертолеты, на тактическом уровне. Это важный шаг в укреплении коллективного оборонного потенциала Швеции и НАТО в Балтийском регионе, отмечает Минобороны Швеции.

В октябре экипажи боевых машин зенитной артиллерии проходили интенсивную боевую подготовку по сотрудничеству с подразделениями "Helikopter 15" из вертолетного флота Швеции.

Боевая машина зенитной артиллерии во многом схожа с боевой машиной пехоты "Stridsfordon 90", однако оснащена радиолокационной системой наблюдения и разведки, а также имеет больший угол подъема орудия, что позволяет эффективно бороться с воздушными целями на малой высоте.

Как отмечает Минобороны, размещение данного батальона шведской армии в Латвии усилит коллективную безопасность НАТО и обеспечит альянсу дополнительный оборонный потенциал на стратегически важном восточном фланге.