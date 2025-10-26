Финансовые сбережения, позволяющие покрывать повседневные расходы хотя бы в течение одного месяца, в настоящее время есть почти у половины жителей Латвии. При этом 31% не имеют никакой "подушки безопасности", а 21% указали, что их сбережений хватит не более чем на один месяц.

Мужчины чаще, чем женщины, ощущают большую финансовую стабильность - сбережения есть у 53% мужчин и 44% женщин. При этом женщины чаще признают, что у них нет никаких накоплений - 34% против 28% мужчин.

Без сбережений чаще живут молодые люди до 29 лет (37%) и жители в возрасте от 40 до 49 лет (34%). Наиболее финансово защищенными себя чувствуют респонденты в возрасте от 60 до 74 лет - почти 60% респондентов в этой группе указали, что имеют сбережения хотя бы на один месяц, а 27% признались, что не имеют никаких накоплений.

За последние шесть месяцев увеличить свои сбережения удалось 21% тех, кто вообще их формирует. В то же время более трети - 36% - были вынуждены воспользоваться накопленными средствами.

Еще 42% участников опроса отметили, что размер их сбережений остался неизменным - это означает, что даже если часть накоплений была использована, ее впоследствии удалось восстановить.

Женщины чаще, чем мужчины, оказывались вынуждены воспользоваться своими сбережениями, тогда как мужчины чаще отмечали, что им удалось их увеличить.

Опрос населения был проведен компанией "Norstat Latvija" в октябре 2025 года. В нем приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.