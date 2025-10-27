Министр здравоохранения Хосам Абу Мери призвал Латвийское общество врачей (LĀB) проверить знания двух врачей — Татьяны Рыбаковой и Руты Лейкумы, поскольку в Финляндии возникли сомнения в их профессионализме, пишет в понедельник Балтийский центр расследовательной журналистики Re:Baltica.

Более 100 врачей, которым за серьёзные нарушения запрещено работать в одной из стран Европы, продолжают практиковать в другой. По данным международного журналистского расследования, в котором участвовала Re:Baltica, как минимум два такие врача работают и в Латвии. Семейный врач Рыбакова принимает пациентов в Лиепае, однако в 2016 году она работала в Финляндии. В свою очередь, инфекционист и терапевт Лейкума сейчас работает в объединении больниц Балви и Гулбене.

Re:Baltica сообщает, что финское учреждение по надзору за деятельностью врачей Valvira указало на ряд серьёзных нарушений в работе Рыбаковой. Например, не имея соответствующей подготовки, она проводила гинекологическое обследование. В другом случае она собиралась осмотреть ребёнка с использованием гинекологического оборудования, предназначенного для взрослых. Эксперт Valvira заключил, что это «свидетельствует о недостатке рассудительности и понимания того, что её действия могут причинить вред пациенту». В другом случае Рыбакова «не диагностировала очевидную пневмонию». Ещё в одном — не заметила проблемы с глазами, из-за чего пациент едва не потерял зрение.

После рассмотрения всех сторон Valvira в 2017 году постановила, что профессиональные навыки Рыбаковой недостаточны для работы врачом в Финляндии, и лишила её права практиковать.

Сама Рыбакова заявила Латвийскому телевидению, что ничего серьёзного не произошло, и с заключением Valvira она не согласна. «Ну, какие-то люди были недовольны, я думаю, в этом нет ничего страшного», — рассуждает она. По её словам, проблема была в недостаточном знании финской системы здравоохранения. Ни одному латвийскому учреждению она не сообщила, что ей запрещено работать врачом в Финляндии. «Почему я должна была говорить? Это моё личное дело», — сказала она.

Что касается Лейкумы, то вначале финский надзорный орган не мог понять, жалуются ли на неё из-за нехватки знаний или потому, что она плохо владела финским языком. Valvira решила, что ситуацию нужно проверить тщательнее, и поручила Тамперскому университету оценить как теоретические, так и практические знания Лейкумы. «На письменном экзамене по внутренним болезням Лейкума набрала семь баллов из 80», — говорится в документе. Например, она не смогла распознать острый лейкоз. В другом тесте, оценивавшем знания по внутренним болезням с точки зрения первичной медицинской помощи, Лейкума набрала 12 баллов из 80. «В одном из вопросов Лейкума не распознала ни одного возможного немедленного риска, и подобные действия в здравоохранении могли бы причинить вред пациенту», — заключили экзаменаторы. В феврале 2016 года Лейкуму лишили права практиковать медицину в Финляндии.

Лейкума в интервью Латвийскому телевидению подчеркнула, что не согласна с решением. По её словам, оно было «политическим заказом». После возвращения в Латвию она никого не проинформировала о запрете, так как, по её мнению, «если чиновник что-то решает, это не имеет отношения к Латвии».

Оба медика не сообщили своим работодателям в Латвии о запрете на работу в Финляндии. Финские органы направили предупреждение о них в систему внутреннего рынка Европейской комиссии (IMI), где с 2016 года 30 стран ЕС и ассоциированные государства обмениваются информацией о врачах, которым запрещено практиковать из-за нарушений. Однако представитель LĀB Элита Виксне пояснила Re:Baltica, что при повторной сертификации врачей организация проверяет данные в системе IMI только в том случае, если известно, что конкретный врач работал за рубежом. В противном случае оснований проверять нет. По словам Виксне, система сложная, и проверять всех врачей было бы «большой административной нагрузкой».

На заседании LĀB в начале ноября будет решено, что делать с полученной информацией о врачах, лишённых права работать в Финляндии. В свою очередь, Инспекция здоровья заявила, что «примет к сведению» полученные сведения, но ничего сделать не может, так как жалоб от пациентов нет, сообщает Re:Baltica.

Тем временем Абу Мери пообещал журналистам выяснить, что позволяет ему сделать закон. Он также пообещал направить письмо LĀB с призывом проверить знания этих врачей.