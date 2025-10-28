Латвия переживает крупнейшую за последние годы вспышку смертельно опасного лептоспироза. Этим летом и осенью уже зарегистрирован 31 случай заболевания, один из пациентов скончался. Как отмечает главный врач стационара «Латвийский инфектологический центр» Рижской Восточной клинической университетской больницы Байба Розентале, причины для беспокойства действительно есть. На прошлой неделе в центре продолжали лечение трое пациентов с этой опасной инфекцией, сообщает tv3.lv.

В августе, сентябре и октябре в Латвии зарегистрированы 29 случаев заболевания — в шесть раз больше, чем обычно, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Заболевания зафиксированы в Риге, Пригороде, Видземе и Земгале. Из 31 заболевшего 16 были женщины и 15 — мужчины.

По словам Розентале, все трое пациентов, которые в данный момент проходят лечение в Инфектологическом центре, имеют хорошие прогнозы и выздоровеют. Она подчёркивает, что ЦПКЗ справедливо акцентирует внимание на случаях лептоспироза, поскольку это чрезвычайно опасное инфекционное заболевание, и если его не диагностировать вовремя, оно может закончиться летальным исходом. Ни один из пациентов, лечившихся в этом году от лептоспироза в Инфектологическом центре, не умер.

Как заражаются смертельно опасной болезнью

Основные переносчики лептоспироза — мышевидные грызуны: мыши и крысы. Лептоспиры, вызывающие заболевание, содержатся в моче животных. Однако человек может заразиться и от других инфицированных животных — например, свиней или даже домашних питомцев, таких как собаки. Правда, для собак в Латвии доступна вакцина, что снижает риск.

«Поскольку в нашей стране собак вакцинируют, заражение чаще всего происходит при контакте с предметами или продуктами, загрязнёнными мочой мышей или крыс», — поясняет Розентале.

Инфицирование возможно только через слизистые оболочки или повреждённую кожу. Наиболее часто это происходит через продукты питания, испачканные мочой грызунов.

«Мы храним свёклу, морковь, картошку в подвале и не всегда хорошо их моем или термически обрабатываем», — приводит пример врач. Лептоспиры погибают при температуре 100 градусов, то есть при кипячении. Также заразиться можно при контакте с инфицированной почвой, особенно в огородах или клумбах. «Чтобы этого избежать, нужно обязательно работать в резиновых перчатках, а сверху надевать садовые. Инфекция проникает через мельчайшие повреждения кожи», — отмечает Розентале.

Как протекает болезнь

Главный врач «Латвийского инфектологического центра» объясняет, что течение болезни во многом зависит от иммунной системы человека. Если иммунитет активен, а доза заражения невелика, болезнь может не развиться или протекать как обычная простуда — с высокой температурой, но через 3–4 дня человек выздоравливает.

Сложнее обстоит дело при среднетяжёлых и тяжёлых формах.

«Лептоспиры выделяют токсин, воздействующий на эритроциты. Они разрушаются, высвобождается билирубин, кожа желтеет, повреждаются печень и другие органы — это уже тяжёлая острая форма заболевания», — объясняет врач.

Начинается болезнь с симптомов, схожих с гриппом: озноб, температура 39–40 градусов, сильная головная боль. Но отличается она выраженными мышечными болями — в икроножных, бицепсах, передней брюшной стенке и спине. При прикосновении боли значительно усиливаются.

«Боли в животе могут быть такими сильными, что их поначалу принимают за острую хирургическую патологию», — добавляет врач.

Болезнь также проявляется покраснением глазных белков — из-за повреждения капилляров.

На 5–7 день у тяжёлых пациентов развивается жёлтушность кожи, моча темнеет, кал становится светлым. Появляются мелкие розоватые высыпания — результат лопающихся капилляров. «Количество мочи уменьшается, так как поражаются почки. Может развиться острая почечная недостаточность, и в тяжёлых случаях приходится подключать пациента к гемодиализу», — объясняет Розентале. Лептоспиры могут вызывать также миокардит и летальный исход.

«Очень важна ранняя диагностика, — подчёркивает специалист. - Если у человека высокая температура, головная и мышечные боли — нужно вызывать неотложную медицинскую помощь». По словам Розентале, медики скорой в курсе ситуации и знают, как действовать, чтобы вовремя доставить пациента в больницу.

Выздоровление может занять месяцы

Лечение в стационаре может длиться до 20 дней. Всем пациентам назначают антибиотики — пенициллин, чтобы остановить размножение лептоспир. В тяжёлых случаях лекарства вводят внутривенно до шести раз в день. Также назначаются противовоспалительные и обезболивающие препараты, витамин C для укрепления капилляров. При поражении почек и нарушении мочеиспускания проводится восстановление функции органа.

«Чем больше органов поражено при тяжёлой форме лептоспироза, тем дольше длится восстановление — от одного до двух месяцев», — делится опытом врач.

Если нарушены функции почек, то после болезни может наблюдаться усиленное мочеиспускание, которое продолжается до четырёх месяцев. При развитии миокардита реабилитация ещё более длительная: требуется строго ограниченная физическая нагрузка с постепенным её увеличением. «Но утверждать, что кто-то остался инвалидом — таких случаев не было. Если человек не погибает во время болезни — он полностью восстанавливается и возвращается к нормальной жизни», — подчёркивает Розентале.

Причиной роста заболеваемости в этом сезоне, по её мнению, может быть влажное лето, способствующее распространению мочи грызунов в почве. Дополнительным фактором стала активное размножение крыс в городах, в том числе в Риге. Один из способов борьбы — вывоз мусора.

«Если контейнеры стоят по неделе, крысы там естественно размножаются. Также необходимо проводить активную дератизацию. Это два обязательных условия», — подчёркивает врач. - В городской среде грызунам не место. И в сельском хозяйстве — тоже. Дератизация — очень важное мероприятие».

Также важна и осторожность. Розентале приводит примеры от пациентов, проходящих лечение в центре. Кто-то весной убирал хлев, где использовалась солома — типичная среда обитания мышей, выделяющих инфицированную мочу. Люди не использовали резиновые перчатки. Кто-то ел яблоки, хранившиеся в ящиках: «Взял, слегка протёр — блестит — и съел. А яблоко было испачкано мочой мышей». Некоторые пациенты рассказывали, что специально отбрасывали надкусанные грызунами яблоки, но ели целые — из того же ящика.

В целом ситуация в Латвии гораздо лучше, чем в советские времена — с конца 1970-х до середины 1980-х годов. Тогда ежегодно фиксировались сотни случаев, смертность была высокой. Сегодня в развитых странах смертность от лептоспироза составляет от 4 до 8%, а среди тяжёлых случаев — до 30%. «Это те пациенты, которые сразу попадают в реанимацию», — подчёркивает врач.

