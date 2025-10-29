Baltijas balss logotype
Один вызов бригады - 200 евро: стало известно, сколько стоит налогоплательщикам лечение мигрантов

Наша Латвия
Дата публикации: 29.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Один вызов бригады - 200 евро: стало известно, сколько стоит налогоплательщикам лечение мигрантов

Министерство здравоохранения просит выделить 54 136 евро из государственной бюджетной программы «Средства на непредвиденные случаи» для покрытия расходов на неотложную медицинскую помощь и другие услуги здравоохранения для соискателей убежища в период с 1 июля по 30 сентября этого года, следует из подготовленного министерством проекта распоряжения.

Средства необходимы для компенсации расходов Национальной службы здравоохранения (Nacionālais veselības dienests - NVD) и Службы неотложной медицинской помощи (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests - NMPD), понесенных при оказании экстренной медицинской помощи, а также при обеспечении первичной, вторичной и амбулаторной медицинской помощи лицам, нуждающимся в международной защите и размещенным в Латвии.

Из общей суммы 42 399 евро предназначены для NVD — на покрытие расходов лечебных учреждений по оказанию вторичной и амбулаторной медицинской помощи соискателям убежища за указанный период. Еще 11 737 евро планируется направить NMPD для компенсации затрат службы на вызовы неотложной медицинской помощи.

За этот период NMPD выполнила 59 вызовов к соискателям убежища, в том числе 43 — в центр для соискателей убежища «Муцениеки» (Ропажcкий край), 12 — в центр «Лиепнас» (Алуксненский край) и 4 вызова — в центр размещения задержанных иностранцев в Даугавпилсе.

Стоимость одного вызова бригады неотложной медицинской помощи составляет 198,93 евро.

Соискателям убежища предоставляется не только экстренная помощь, но и первичная, вторичная и амбулаторная медицинская помощь, причем эти услуги оплачиваются по фактическим расходам. Министерство отмечает, что такое финансирование заранее не планируется в бюджете, поскольку количество соискателей убежища и потребность в медицинской помощи невозможно предсказать — на это влияет геополитическая ситуация в мире.

#медицина #беженцы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
