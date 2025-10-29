В Латвии уровень годовой инфляции в сентябре оказался выше, чем в среднем по Европейскому союзу и еврозоне, следует из опубликованных данных статистического бюро ЕС Eurostat. Но то ли еще будет.

Экономист Дайнис Гашпуйтис в эфире передачи TV24 «Dienas persona» отметил, что инфляция сейчас, вероятно, достигла своего пика, и половину её роста составляют повышающиеся цены на продукты питания.

«Мы ожидаем, что в течение следующего года инфляция немного снизится. Такого резкого роста цен на продукты, как в начале этого года, больше не будет. Но в целом инфляция сохранится — жизнь продолжит дорожать, хотя темпы роста должны стать чуть умереннее», — пояснил Гаспуйтис.

При этом, по его словам, цены на услуги продолжают расти, и эта тенденция останется актуальной надолго.

«Рижанам придётся дорого платить за отопление, вывоз мусора и коммунальные услуги в целом», — подчеркнул экономист.

Для сравнения: Годовая инфляция в Латвии в сентябре составила 4,2%. В свою очередь, наименьшая инфляция зафиксирована во Франции (1,1%), Греции и Италии (1,8%), Португалии (1,9%) и Чехии (2%).

Самая высокая инфляция отмечена в Румынии (8,6%), Эстонии (5,3%), Словакии и Хорватии (по 4,6%), а также в Венгрии (4,3%).

В Литве годовая инфляция составила 3,7%.

В среднем по ЕС инфляция в сентябре была 2,6%, а в еврозоне — 2,2%.

Eurostat рассчитывает инфляцию на основе гармонизированного индекса потребительских цен (HICP), принятого во всех странах ЕС.