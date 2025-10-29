Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Спасибо системе! - крик отчаянья бывшего учителя латышского 13 5869

Наша Латвия
Дата публикации: 29.10.2025
соцсети
Изображение к статье: Спасибо системе! - крик отчаянья бывшего учителя латышского

На страничке в Фейсбук Лианы Ланги переопубликован пост Эйнара Голдбергса, "бывшего учителя латышского языка в бывшей школе для национальных меньшинств». Не совсем понятно, против чего человек протестует, вроде против какой-то системы, но понятно, что он в отчаянии.

«Мои силы тоже постепенно иссякают, и за это спасибо системе.

Спасибо, что так долго позволяли школам дышать двумя языками, но думать только на одном. Спасибо за то, что учитель стал переводчиком между двумя мирами – между «учебным материалом» и «ты понял, что я тебе сказал?».

Спасибо за то, что каждый урок превращается в марафон перевода. Спасибо за то, что преподавание больше не является творческой работой, а искусством выживания. Спасибо за то, что учитель может быть также переводчиком, интегратором, утешителем, а иногда и жертвой.

И еще одно спасибо вам, люди системы, за годы, в которые было удобно не замечать, как корни врастают в чужой язык. Спасибо системе за то, что позволила этому порядку укорениться так глубоко, что теперь его нужно вырывать с корнями. Спасибо системе. И силы и выдержки тем, кто ежедневно борется с последствиями.

С уважением, учитель латышского языка в бывшей школе для национальных меньшинств».

Ранее директор Рижской государственной 3-й гимназии Андрис Приекулис в эфире программы TV24 “Dienas personība” рассказал, что в некоторых бывших школах нацменьшинств педагоги сталкиваются с серьёзными трудностями.

«Мне поступают предложения — ввести помощников на уроках латышского языка или делить классы на группы, потому что уровень владения языком у детей разный. Однако система на это не реагирует», — отметил Приекулис.

По его словам, государство поддерживает школы, где раньше преподавали на русском, но «латышские школы остаются без внимания».

«Иногда даже хочется поставить барьер на получение сертификата по латышскому языку, чтобы не пускать учеников без нужного уровня — ведь учителю очень трудно работать, когда дети его просто не понимают», — добавил он.

О схожих проблемах недавно рассказал и учитель истории Каспар Спунде, чья публикация в соцсетях вызвала бурную реакцию. Он описал ситуацию в одной из рижских школ, где большинство учеников не понимают латышский язык, несмотря на то, что обучаются в 6-9 классах.

«Мой единственный инструмент — язык — не работает. Многие дети не говорят, не читают и не понимают по-латышски. Это катастрофа», — написал педагог.

Он также отметил, что постепенный переход на обучение на латышском языке во многом оказался фикцией, а виной этому — бездействие школ и родителей, которые не обеспечили детям необходимых знаний.

Читайте нас также:
#латышский язык #школа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
12
2
0
13
0
1

Оставить комментарий

(13)
  • А
    Андрей
    30-го октября

    За что боролись - на то и напоролись! Детей жалко. А тут - "плачь Ярославны". Родители виноваты и ещё кто-то. А мозг включить, что ты идёшь в школу, где подавляющая часть людей с роджения пользуются другим языком. При всём уважении к латышскому. Учитель идёт в школу, чтобы учить учеников, а не чтобы ему было удобно! А если ему не удобно, то надо разбираться почему и кто так неудобно сделал, а не прочто обвинять тех, кто такие решения не принимал.

    Пусть скажет "Liels Paldies!" за эту ситуацию следующим персонажам, но не только им: x Egils Levits x Liana Langa x Anita Muiæniece x её муж, который задул её в политику х Edvins §ñore x Jaanis Dombrava x Aleksandrs Ķiršteins x Linda Ozola x партия "Согласие" почти полным составом в 13-м Сейме, которые не сильно напрягались, чтобы предотвратить этот балаган. И многие другие, кто как миниму голосовал на принудительный перевод образования исключительно на латышский. Вот пусть к этим гражданам (ранее не судимым?) пусть и обращаются.

    4
    1
  • Д
    Добрый
    29-го октября

    В переходный период всегда трудно. Когда до русскоязычного населения дойдёт,что есть 2 варианта:1 вариант-нужно знать государственный латышский язык ,2 -вариант-ехать в Псковскую область,то адекватные русскоязычные люди вручат латышский язык.Неадекватные пополнят z-население нацистской раши

    2
    68
  • А
    Андрей
    Добрый
    30-го октября

    отчего же исключительно в Псковскую? Uzdevumi.lv Вам в помощь! Курс социальных знаний за 6-й класс наводит на размышления? uzdres.blob.core.windows.net/uzd-res/d0c1551f-0d6c-4441-81be-04163826fd74/gubernaDz1.svg

    0
    1
  • VA
    Vairis Arlauskas
    29-го октября

    Все отчен проста.В России не берут в школу бес знания русского языка.В Латвии надо не брат в школу без знания латышского.Увидим,как сразу все выучят и вспомнят язык.Сколка можна мучит учителей!

    3
    67
  • A
    Aleks
    29-го октября

    Русские школы и латышские .Русский язык в латышских и латышский язык в русских . Дружба,жвачка, интеграция.Ни латыши не забывают латышский язык ,так ещё и носителей становится больше. Но кому то надо было нарушить баланс,создать проблемы латышам и русским и этим пользоваться мне надо тут втирать ,что опять здесь не пошелудила ручонка представителей венгерского еврея Сороса ,да и не только его.

    38
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го октября

    Сильные не мстят – сильные исчезают, для того, чтобы реализоваться в другом месте, где присутствуют понимание и уважение!

    57
    1
  • 010725
    010725
    29-го октября

    На вопрос "Какое среднее образование нужно в вымирающей стране с одним миллионом населения и двумя родными языками ?" Латышское государство ответило на удивление точно - никакого не нужно.

    100
    1
  • Д
    Дед
    29-го октября

    Была система, которая успешно работала десятилетиями. В этой системе, может быть нужно было более глубокое изучение латышского языка. Но нацистам неважно , как вы знаете язык, важно, что бы русские знали свое место. На взрослых, самодостаточных наехать страшно, можно и по сусалам получить, а вот дети и старики, а да еще молчаливые памятники- самое то. Поэтому и придумали очередную реформу, которая убила школу, как латышскую, так и русскую. Теперь в латышской школе проходной балл 15%- обписаться можно. При оккупантах это был кол. Насколько они мерзкие и низкие! К чему не притронутся латыши , все чахнет и умирает, наверное, судьба такая.

    104
    3
  • 010725
    010725
    Дед
    29-го октября

    Никакое "более глубокое изучение латышского языка" не возможно по лвум причинам:

    1. Зачем ? На этом шаге останавливается большинство. Школьники учат любой пиедмет, чтобы сдать экзамен. Взрослые не имеют и такой мотивации.
    2. "А там нет второй серии" - никакой такой "глубины" в латышском нет. Что бы хорошо на говорить на латышском в режиме "синхронного перевода" , надо плохо (плоско) думать на русском.
    30
    2
  • A
    Aleks
    Дед
    29-го октября

    Своих же трогать нельзя...👅Кому нельзя? Дедуля,тут при власти латышей практически нет с 1991 года.Только ваши🔯 Так пиши. Правда она такая,все равно вылезет наружу. Это уже происходит в мире и даже в самом Израиле,а уж как при произральском Трампа пошла волна Даже не волна-цунами.Как бы вам не захлебнуться

    3
    4
  • A
    Aleks
    Дед
    29-го октября

    Своих же трогать нельзя...👅Кому нельзя? Дедуля,тут при власти латышей практически нет с 1991 года.Только ваши🔯 Так пиши. Правда она такая,все равно вылезет наружу. Это уже происходит в мире и даже в самом Израиле,а уж как при произральском Трампа пошла волна Даже не волна-цунами.Как бы вам не захлебнуться

    4
    4
  • VU
    Vards Uzvards
    29-го октября

    "виной этому — бездействие школ и родителей, которые не обеспечили детям необходимых знаний" - главное найти виноватых в проблеме, созданной шовинистическим государством и политиканами. Дальше последуют репрессии - школы закроют, родителей поставят на бабки (либо плати за частные школы, репетиторов, либо штрафы и т.д.

    71
    3
  • 010725
    010725
    Vards Uzvards
    29-го октября

    Чутка суровее - лишат родительских прав, потом будут взимать алименты на содержание и делать из русских латышей.

    30
    5
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Один вызов бригады - 200 евро: стало известно, сколько стоит налогоплательщикам лечение мигрантов
Изображение к статье: «Просто бумажка с надписью!» Пенсионные удостоверения в Латвии выглядят убого
Изображение к статье: В Даугавпилсе поменяли почти все советские лифты: сколько это стоит? Эксклюзив!
Изображение к статье: В четверг в Латвии будет облачно, местами сумрачно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1
Изображение к статье: В Индии запустят производство пассажирских самолетов – российских
Техно
Изображение к статье: ЕС заключил с Украиной новое соглашение по сельскому хозяйству
В мире
Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео