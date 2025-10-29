Baltijas balss logotype
У нового варианта COVID — особый симптом, который ощущается сразу

Наша Латвия
Дата публикации: 29.10.2025
grani.lv
Изображение к статье: У нового варианта COVID — особый симптом, который ощущается сразу

Если вы чувствуете недомогание, один неожиданный симптом может указывать на заражение новым штаммом COVID, который сейчас распространяется в Великобритании и других странах Европы. Один из наиболее распространённых вариантов — XFG, также известный как Stratus.

Эксперты отмечают, что новый вариант не опаснее предыдущих и не вызывает более тяжёлых симптомов, однако недавние генетические изменения вируса могут повысить заразность и вызвать несколько иные проявления — например, постоянное чувство першения в горле.

«Вы можете ощущать обычные симптомы простуды — кашель или насморк, — при этом сейчас наблюдается гораздо больше случаев, когда болезнь сопровождается осиплостью голоса», — пишет издание Express.

«Это может быть связано с простудой, но следует помнить, что штамм Stratus вызывает лёгкое воспаление гортани, из-за чего появляется хрипота. Этот симптом отличает его от других вариантов — нет резкой боли в горле, как раньше».

Фармацевт аптеки Võru Rimi Benu Киви из Эстонии: «Новый штамм Covid — Stratus — уже летом распространился во многих других странах, сейчас его распространение происходит и в Эстонии. Как и другие штаммы, Stratus можно спутать с другими вирусными заболеваниями и гриппом, поскольку основными симптомами по-прежнему являются повышенная температура, кашель и насморк. Однако, помимо обычных симптомов, этот штамм часто характеризуется охриплостью голоса и болью в горле».

Хотя штамм Stratus и был отмечен как очень заразный, эксперты подчёркивают, что, к счастью, он не более опасен, чем другие штаммы. COVID по-прежнему может вызывать головные боли, кашель, заложенность или насморк, усталость, что делает его трудным для диагностики и его часто путают с простудой или гриппом.

Если вы подозреваете у себя COVID, избегайте контакта с людьми из группы риска и, если возможно, оставайтесь дома. Если же нужно выйти, носите маску, чаще мойте руки и правильно выбрасывайте использованные салфетки — это поможет снизить риск распространения вируса.

Читайте нас также:
#ковид #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео