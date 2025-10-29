Хотя в ближайшее время зимняя погода не прогнозируется, погодные условия станут всё менее стабильными, поэтому водителям следует учитывать изменяющиеся условия на дорогах и заранее планировать замену летней резины на зимнюю, сообщили агентству ЛЕТА в ООО «Латвийские государственные дороги».

Согласно метеорологическим прогнозам, в ближайшие недели зимняя погода в Латвии не установится, условия будут переменчивыми, что также повлияет на состояние автодорог. При неустойчивой погоде и колебаниях температуры воздуха около нуля, условия движения могут резко меняться и различаться в отдельных регионах Латвии. Водителям следует учитывать это и адаптировать свои привычки вождения — предусматривать дополнительное время на дорогу и выбирать скорость, соответствующую условиям движения.

Утром и вечером на дорогах может образовываться гололёд. Из-за колебаний температуры дороги обледеневают быстро и неравномерно. Может возникать так называемый «чёрный лёд», который практически не виден и крайне опасен. Особенно быстро обледеневают мосты, путепроводы и участки возле водоёмов. Работы по обслуживанию дорог улучшают условия движения в меру возможности, однако предотвратить осень и зиму и присущие этим сезонам погодные явления невозможно. Следует учитывать, что даже после обработки дороги противоскользящими материалами она может обледенеть повторно.

Водителей призывают следить за прогнозами погоды и уже сейчас оборудовать автомобили зимними шинами, не дожидаясь даты, когда это станет обязательным. С 1 декабря по 1 марта автомобили и автобусы с полной массой до 3,5 тонн должны быть оснащены зимними шинами, специально предназначенными для использования в условиях снега и льда и маркированными символом горы со снежинкой.

Для улучшения условий движения и снижения скользкости используется влажная соль. Техническая соль содержит не менее 90% хлорида натрия (NaCl), что обеспечивает таяние льда и снега. Обработка дорог проводится для повышения безопасности движения и обеспечения условий, соответствующих классам зимнего содержания автодорог.

Государственные автодороги подразделяются на четыре класса содержания — A, B, C и D, основной критерий — интенсивность движения: чем выше интенсивность, тем выше класс. У разных участков одной и той же дороги могут быть разные классы содержания. Для всех главных государственных автодорог будет обеспечен высший — A класс. Работы по содержанию выполняются в приоритетном порядке в соответствии с классами — в первую очередь обслуживаются наиболее загруженные дороги. Зимнее содержание государственных дорог осуществляется в соответствии с правилами Кабинета министров о требованиях к ежедневному содержанию государственных и самоуправленческих автодорог и контроле за их выполнением.