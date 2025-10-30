Baltijas balss logotype
Эксперт рассказала, почему сейчас не стоит запасать картошку по низкой цене 0 1256

Наша Латвия
Дата публикации: 30.10.2025
tv24
Изображение к статье: Эксперт рассказала, почему сейчас не стоит запасать картошку по низкой цене

«К сожалению, приходится сказать, что никакого существенного снижения цен не происходит, — отметила в эфире TV24 руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института аграрных ресурсов и экономики Ингуна Гулбе. — Хотя если сравнивать с прошлым годом, то к концу этого года цены на многие группы товаров ниже, чем были год назад — например, на сахар и другие. Но есть и такие группы товаров, где цены значительно выросли — например, на кофе, какао, некоторые молочные продукты — масло, сыр — они подорожали».

Причины этого очень разные. Одна из них — климатические условия: в районах, где растёт кофе, была засуха, и урожай не удался. В случае с какао чередовались то ливни, то засуха, поэтому цена выросла. Однако сейчас, по словам Гулбе, в Латвии сравнительно низкие цены на овощи, и если с точки зрения покупателей это хорошо, то для производителей — наоборот, очень плохо.

В этом году картофель было трудно посадить: земля сначала была твёрдая, потом затопленная, потом пересохшая. Лето оказалось неблагоприятным для полевых культур и овощей, а осенние дожди не позволили вовремя собрать урожай. Овощи долго стояли в воде, корнеплоды заражались гнилью, поэтому они плохо хранятся. Из-за этого все, кто что-то вырастил, стараются как можно скорее продать, так как хранить урожай долго не удастся — соответственно, цены на овощи низкие.

«Поэтому людям нужно сказать, что сейчас не стоит покупать картофель в таких больших количествах, чтобы его хватило до апреля, — он просто не сохранится так долго», — предупредила И. Гулбе.

#цены #картошка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео