Инициатива по возврату обязательной закупочной компоненты (ОИК) является нереализуемой — такое мнение в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на tv3.lv высказал бывший политик Ивар Зариньш. Он отметил, что сам также получил предложение присоединиться к инициативе, но отказался.

Зариньш усомнился в возможности вернуть OIK за 18-летний период, как это заявлено в инициативе.

«Я как человек, который знает всю эту систему, как всё это происходило и каково регулирование, сразу понимаю — это невозможно. Людей вводят в заблуждение. [...] Существуют сроки давности, за 18 лет вообще невозможно получить данные. По нормативам предусмотрен только пятилетний срок, в течение которого должна храниться информация о расчётах», — пояснил он.

Также он выразил обеспокоенность тем, что у этой инициативы могут быть политические мотивы.

Как ранее сообщала передача TV3 «Ничего личного» (Nekā personīga), с начала лета жителей призывают присоединиться к коллективному иску против государства с целью вернуть OIK, которую они платили в счетах за электроэнергию в течение 18 лет. Созданное юристами общество Tiesiskums.lv утверждает, что подобную схему Еврокомиссия признала незаконной, и ожидает, что государство согласится вернуть уплаченные средства.

В то же время другие юристы указывают, что ни один латвийский суд не признал систему OIK незаконной, а упоминаемое обществом решение Еврокомиссии, наоборот, говорит об обратном. Тем не менее жители продолжают откликаться, передают свои личные данные в распоряжение общества и подписывают договоры, зачастую даже не читая их.

Подобная активность в предвыборный год вызывает подозрения в том, что проект носит политический характер и его цель — мобилизовать недовольных действиями государства людей.

tv3.lv