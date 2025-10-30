Baltijas balss logotype
Схема с двойными платежами: как исчезали деньги из Резекненского техникума 0 720

Наша Латвия
Дата публикации: 30.10.2025
LETA
Изображение к статье: Схема с двойными платежами: как исчезали деньги из Резекненского техникума
ФОТО: Unsplash

Из бюджета Резекненского техникума в 2019-2025 годах предположительно было похищено не менее 54 268 евро, выяснил в ходе ревизии Госконтроль, пишет Diena.

По результатам ревизии начат уголовный процесс о мошенничестве в крупном размере или совершенном организованной группой. На время служебного расследования от должности отстранена директор учебного заведения Бенита Вирбуле, а подозрения в незаконных действиях пали на двух человек.

В апреле этого года Госконтроль провел выборочную проверку 60 учреждений, включая Резекненский техникум, чтобы выяснить, соответствует ли консолидированный годовой отчет установленным требованиям. Проверка еще продолжается, но по техникуму уже составлен промежуточный отчет.

Представитель Госконтроля Илзе Бадере на заседании парламентской комиссии по публичным расходам и ревизиям сообщила, что годовые расходы техникума составляют 4,8 млн евро, ежемесячно проводится около тысячи платежей.

Ревизия выявила подозрительные операции в расчетах с поставщиками услуг - умышленное искажение платежных документов с переводом средств "не тем, кому они предназначались". В целом было 183 таких перевода - по два-три в месяц. В основном это были небольшие суммы, чтобы их было сложнее заметить среди других платежей и труднее выявить при проверке.

Наименьшая сумма составляла 84 евро, наибольшая - 451 евро, а средняя - 297 евро. Средства перечислялись не только на счета, указанные в договорах с конкретным поставщиком, но и на три других, чья принадлежность неизвестна. Выявлены также случаи, когда один и тот же счет оплачивался дважды - один раз по официальным реквизитам, второй - на другой счет. Например, 355 евро техникум сначала перевел на указанный в договоре счет, а через десять дней - ту же сумму на другой счет.

Всего за 2019-2025 годы на эти три счета было переведено более 54 000 евро.

После того как Госконтроль потребовал разъяснений, в бухгалтерской системе техникума появились исправления - были изменены номера счетов поставщиков. Также выявлены расхождения между документами, представленными техникумом, и данными Госказны о платежных операциях. По мнению Госконтроля, это указывает на попытки скрыть истинное положение дел.

#коррупция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео