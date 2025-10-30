Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии более высокий уровень безработицы, чем в среднем по ЕС 1 177

Наша Латвия
Дата публикации: 30.10.2025
LETA
Изображение к статье: В Латвии более высокий уровень безработицы, чем в среднем по ЕС

В сентябре уровень безработицы в Латвии составил 6,4% и был выше, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС "Eurostat", обнародованные в четверг.

Согласно этим данным, более высоким уровень безработицы среди стран ЕС в сентябре был в Испании (10,5%), Финляндии (9,8%), Швеции (8,7%), Греции (8,2%), Франции (7,6%), Эстонии (7,4%), Литве (7%) и Люксембурге (6,9%).

Самый низкий уровень безработицы в сентябре зарегистрирован на Мальте и в Чехии (по 3%), Словении (3,1%), Польше (3,2%) и Болгарии (3,5%).

Средний уровень безработицы по ЕС, согласно выровненным по сезону данным, составил 6%, что соответствует уровню августа, а в еврозоне безработица сохранилась на уровне 6,3%.

По данным "Eurostat", в сентябре в блоке без работы были 13,246 млн человек, из них 11,003 млн безработных - в странах еврозоны.

Читайте нас также:
#безработица #латвия #Евросоюз
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    30-го октября

    Ага, 6.5, а 25% не хотите?

    2
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В регионах растут опасения относительно будущего общественного транспорта
Изображение к статье: facebook.com/RigaZoo
Изображение к статье: Абсурд в Риге: квартира сгорела, а счета продолжают приходить
Изображение к статье: На Южном мосту в Риге снижена разрешённая скорость движения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 7 фраз, которые умеют завоевывать сердце мужчины
Люблю!
Изображение к статье: 8 приемов, которые мгновенно сделают интерьер спальни дороже
Люблю!
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно
Изображение к статье: А по бокам-то все косточки. Русские? Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: 7 фраз, которые умеют завоевывать сердце мужчины
Люблю!
Изображение к статье: 8 приемов, которые мгновенно сделают интерьер спальни дороже
Люблю!
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео