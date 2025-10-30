В сентябре уровень безработицы в Латвии составил 6,4% и был выше, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС "Eurostat", обнародованные в четверг.

Согласно этим данным, более высоким уровень безработицы среди стран ЕС в сентябре был в Испании (10,5%), Финляндии (9,8%), Швеции (8,7%), Греции (8,2%), Франции (7,6%), Эстонии (7,4%), Литве (7%) и Люксембурге (6,9%).

Самый низкий уровень безработицы в сентябре зарегистрирован на Мальте и в Чехии (по 3%), Словении (3,1%), Польше (3,2%) и Болгарии (3,5%).

Средний уровень безработицы по ЕС, согласно выровненным по сезону данным, составил 6%, что соответствует уровню августа, а в еврозоне безработица сохранилась на уровне 6,3%.

По данным "Eurostat", в сентябре в блоке без работы были 13,246 млн человек, из них 11,003 млн безработных - в странах еврозоны.