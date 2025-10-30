Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вике-Фрейберга призывает женщин не бояться обследований 1 591

Наша Латвия
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Вике-Фрейберга призывает женщин не бояться обследований
ФОТО: LETA

По завершении кампании "Розовая клятва", организованной движением "Pupkultūra", бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга призывает женщин не бояться обследований груди и проходить их своевременно, сообщает агентство LETA со ссылкой на благотворительный фонд Rozā vilciens.

Бывший президент рассказала, что страхи мешали своевременным действиям и близкому ей человеку. Поэтому Вике-Фрейберга призывает не откладывать и регулярно проходить обследования груди.

Организаторы кампании подчёркивают, что рак груди ежегодно уносит сотни жизней в Латвии. В прошлом году от этого диагноза умерли 359 женщин. Статистика показывает, что у одной из восьми женщин в течение жизни диагностируют рак груди, причём часто он выявляется слишком поздно — на третьей или четвёртой стадии.

Рак груди излечим, если выявлен вовремя, однако многие женщины по-прежнему избегают регулярных проверок из-за страха, занятости или предубеждений.

Организаторы кампании отмечают, что с начала деятельности движения "Pupkultūra" наметилась позитивная тенденция — смертность от рака груди в Латвии снижается, а доля выявленных на ранней стадии случаев растёт.

В то же время они подчёркивают, что "мы всё ещё далеки от средних показателей ЕС".

"К сожалению, наши кампании также выявляют недостатки в системе здравоохранения, особенно в доступности услуг", — отмечают в фонде. Как поясняет основатель фонда Зинта Ускале, в рамках кампании женщин призывают быть ответственными и регулярно проходить обследования, однако сами женщины рассказывают, что не могут этого сделать из-за длинных очередей.

Ранее сообщалось, что в рамках кампании "Розовая клятва" известные личности призывали латвийских женщин ставить здоровье груди на первое место.

Исследования показывают, что 15% женщин верят, что рак их не коснётся, 49% считают, что с ними всё в порядке, потому что нет жалоб и они чувствуют себя здоровыми, 10% признают, что слишком заняты, 11% боятся обследования и его результатов, а 12% респонденток указывают, что их останавливают слишком длинные очереди на обследования.

Поэтому движение "Pupkultūra" провело акцию, в рамках которой в специальном видео была переосмыслена клятва Гиппократа и развенчаны самые распространённые причины, по которым женщины не проходят скрининг груди.

С момента основания в 2014 году благотворительный фонд Rozā vilciens оказал помощь более чем 1200 женщинам, столкнувшимся с раком груди. Также в этом году фонд продолжает оказывать поддержку, предлагая индивидуальные консультации психолога и занятия по физиотерапии, облегчающие процесс лечения.

Читайте нас также:
#онкология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
2
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го октября

    В её возрасте это уже не так и опасно.

    9
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В регионах растут опасения относительно будущего общественного транспорта
Изображение к статье: facebook.com/RigaZoo
Изображение к статье: Абсурд в Риге: квартира сгорела, а счета продолжают приходить
Изображение к статье: На Южном мосту в Риге снижена разрешённая скорость движения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 7 фраз, которые умеют завоевывать сердце мужчины
Люблю!
Изображение к статье: 8 приемов, которые мгновенно сделают интерьер спальни дороже
Люблю!
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно
Изображение к статье: А по бокам-то все косточки. Русские? Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: 7 фраз, которые умеют завоевывать сердце мужчины
Люблю!
Изображение к статье: 8 приемов, которые мгновенно сделают интерьер спальни дороже
Люблю!
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео