По завершении кампании "Розовая клятва", организованной движением "Pupkultūra", бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга призывает женщин не бояться обследований груди и проходить их своевременно, сообщает агентство LETA со ссылкой на благотворительный фонд Rozā vilciens.

Бывший президент рассказала, что страхи мешали своевременным действиям и близкому ей человеку. Поэтому Вике-Фрейберга призывает не откладывать и регулярно проходить обследования груди.

Организаторы кампании подчёркивают, что рак груди ежегодно уносит сотни жизней в Латвии. В прошлом году от этого диагноза умерли 359 женщин. Статистика показывает, что у одной из восьми женщин в течение жизни диагностируют рак груди, причём часто он выявляется слишком поздно — на третьей или четвёртой стадии.

Рак груди излечим, если выявлен вовремя, однако многие женщины по-прежнему избегают регулярных проверок из-за страха, занятости или предубеждений.

Организаторы кампании отмечают, что с начала деятельности движения "Pupkultūra" наметилась позитивная тенденция — смертность от рака груди в Латвии снижается, а доля выявленных на ранней стадии случаев растёт.

В то же время они подчёркивают, что "мы всё ещё далеки от средних показателей ЕС".

"К сожалению, наши кампании также выявляют недостатки в системе здравоохранения, особенно в доступности услуг", — отмечают в фонде. Как поясняет основатель фонда Зинта Ускале, в рамках кампании женщин призывают быть ответственными и регулярно проходить обследования, однако сами женщины рассказывают, что не могут этого сделать из-за длинных очередей.

Ранее сообщалось, что в рамках кампании "Розовая клятва" известные личности призывали латвийских женщин ставить здоровье груди на первое место.

Исследования показывают, что 15% женщин верят, что рак их не коснётся, 49% считают, что с ними всё в порядке, потому что нет жалоб и они чувствуют себя здоровыми, 10% признают, что слишком заняты, 11% боятся обследования и его результатов, а 12% респонденток указывают, что их останавливают слишком длинные очереди на обследования.

Поэтому движение "Pupkultūra" провело акцию, в рамках которой в специальном видео была переосмыслена клятва Гиппократа и развенчаны самые распространённые причины, по которым женщины не проходят скрининг груди.

С момента основания в 2014 году благотворительный фонд Rozā vilciens оказал помощь более чем 1200 женщинам, столкнувшимся с раком груди. Также в этом году фонд продолжает оказывать поддержку, предлагая индивидуальные консультации психолога и занятия по физиотерапии, облегчающие процесс лечения.