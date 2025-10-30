Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Власти Латвии не знают, куда пропали более 3 тысяч украинских детей 2 4656

Наша Латвия
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Власти Латвии не знают, куда пропали более 3 тысяч украинских детей
ФОТО: LETA

Нет представления о том, сколько украинских детей находятся вне латвийской системы образования и каков их род занятий и жизненный статус, обеспокоены исследователи центра «Providus».

Так, в Реестре физических лиц зарегистрировано 6977 украинцев в возрасте до 17 лет, тогда как в Государственной информационной системе образования на начало октября этого года было зарегистрировано 3687 детей в детских садах и 1–12 классах. Куда делось 3290 ребенка?

Исследователи ссылаются на высказывания представителей Министерства образования и науки на заседании парламентской комиссии 15 октября, где указывалось на ответственность самоуправлений. Однако, согласно опросам, проведённым «Providus», сбор информации ведётся фрагментарно: чаще всего выявляют детей младших классов, реже — учеников средних школ.

Исследование показывает, что часть украинских детей не включена в латвийскую систему образования по разным причинам. В первую очередь родители выбирают такой путь из-за языкового барьера и негативного опыта в школах — в том числе случаев буллинга и отсутствия адаптационной поддержки, заключают исследователи.

Кроме того, некоторые семьи планируют вернуться в Украину или считают, что родители должны иметь свободу выбора формы обучения ребёнка. Среди других причин называются трудности совмещения обучения по латвийской и украинской программам, а также желание, чтобы ребёнок продолжал учиться на родном языке.

Опрос «Providus» показывает, что большинство украинских родителей считают необязательным обучение на латышском языке. Среди тех, чьи дети уже учатся в латвийских школах, учится на латышском по латвийской образовательной программе согласны 37% родителей. А среди родителей, чьи дети посещают украинские образовательные центры в Латвии, — только 5%.

Проведённые ранее исследования уже указывали на препятствия в интеграции украинских детей в латвийскую систему образования, среди которых выделяются языковой барьер и различия в уровне поддержки со стороны самоуправлений.

Читайте нас также:
#украинские беженцы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
27
3
1
0
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    31-го октября

    некоторые семьи планируют вернуться в Украину, -- А раз они планируют, может быть им следует помочь активизировать процесс этого планирования, прекратив им выплаты пособий, так как они уже не намерены связать свои судьбы с будущим Латвии?

    8
    2
  • 30-го октября

    рекомендую почитать Гоголя "мёртвые души" это очень старая афера

    64
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В регионах растут опасения относительно будущего общественного транспорта
Изображение к статье: facebook.com/RigaZoo
Изображение к статье: Абсурд в Риге: квартира сгорела, а счета продолжают приходить
Изображение к статье: На Южном мосту в Риге снижена разрешённая скорость движения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 8 приемов, которые мгновенно сделают интерьер спальни дороже
Люблю!
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно
Изображение к статье: А по бокам-то все косточки. Русские? Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Будьте осторожны на дорогах: по Латвии двинутся колонны военной техники НАТО
Наша Латвия
Изображение к статье: 8 приемов, которые мгновенно сделают интерьер спальни дороже
Люблю!
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео