Нет представления о том, сколько украинских детей находятся вне латвийской системы образования и каков их род занятий и жизненный статус, обеспокоены исследователи центра «Providus».

Так, в Реестре физических лиц зарегистрировано 6977 украинцев в возрасте до 17 лет, тогда как в Государственной информационной системе образования на начало октября этого года было зарегистрировано 3687 детей в детских садах и 1–12 классах. Куда делось 3290 ребенка?

Исследователи ссылаются на высказывания представителей Министерства образования и науки на заседании парламентской комиссии 15 октября, где указывалось на ответственность самоуправлений. Однако, согласно опросам, проведённым «Providus», сбор информации ведётся фрагментарно: чаще всего выявляют детей младших классов, реже — учеников средних школ.

Исследование показывает, что часть украинских детей не включена в латвийскую систему образования по разным причинам. В первую очередь родители выбирают такой путь из-за языкового барьера и негативного опыта в школах — в том числе случаев буллинга и отсутствия адаптационной поддержки, заключают исследователи.

Кроме того, некоторые семьи планируют вернуться в Украину или считают, что родители должны иметь свободу выбора формы обучения ребёнка. Среди других причин называются трудности совмещения обучения по латвийской и украинской программам, а также желание, чтобы ребёнок продолжал учиться на родном языке.

Опрос «Providus» показывает, что большинство украинских родителей считают необязательным обучение на латышском языке. Среди тех, чьи дети уже учатся в латвийских школах, учится на латышском по латвийской образовательной программе согласны 37% родителей. А среди родителей, чьи дети посещают украинские образовательные центры в Латвии, — только 5%.

Проведённые ранее исследования уже указывали на препятствия в интеграции украинских детей в латвийскую систему образования, среди которых выделяются языковой барьер и различия в уровне поддержки со стороны самоуправлений.