Со 2 по 10 ноября многонациональная бригада НАТО в Латвии будет осуществлять активную фазу учений "Resolute warrior", в ходе которой предусмотрено усиленное перемещение военной техники союзников по автодорогам государственного значения и региональным автомобильным дорогам в окрестностях Даугавпилса, Екабпилса и Мадоны, а также в Селии, сообщили агентству ЛЕТА в многонациональной бригаде НАТО в Латвии.

Передвижение военной техники по территории Латвии будет осуществляться по заранее спланированному и согласованному маршруту. Движение военных колонн по дорогам государственного значения и региональным дорогам будут сопровождать Военная полиция, Государственная полиция или Координационный центр по перемещению Национальных вооруженных сил.

Водителей призывают быть внимательными вблизи военной техники, соблюдать большую дистанцию и не обгонять военные колонны, а жителей - с пониманием относиться к возможным временным затруднениям движения.

Ранее сообщалось, что с 15 октября по 12 ноября в Латвии проходят плановые учения многонациональной бригады НАТО в Латвии "Resolute warrior". Учения проходят в Риге, ее окрестностях, а также в Видземском, Земгальском и Латгальском регионах, и их цель - совершенствование способностей подразделений бригады к выполнению оборонных задач на всей территории Латвии - как в населенных пунктах, так и за их пределами.