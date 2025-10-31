Все жители, зарегистрированные в Юрмале, чья кадастровая стоимость жилья не превысит установленный порог, с 1 января получат 90% скидку на налог на недвижимость, в пятницу решила дума Юрмалы, пишет ЛЕТА.

Как сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении, скидка будет применяться к недвижимости или её части, если налог рассчитывается за жильё с кадастровой стоимостью, не превышающей 56 915 евро.

Самоуправление информирует, что в Юрмале в настоящее время насчитывается 22 000 объектов жилой недвижимости, в которых зарегистрированы жители города. В 89% случаев кадастровая стоимость этих объектов не превышает указанные 56 915 евро.

Юрмальчане уже сейчас получают 90% скидку на налог за находящуюся в их собственности землю, но с будущего года скидка будет также распространяться и на жильё.

Как отметил бывший мэр Юрмалы Гатис Трукснис, законодательство запрещает самоуправлениям устанавливать налог в размере 0%, поэтому было принято решение о максимально возможной на данный момент скидке — 90%.

Налоговая скидка предусмотрена в обязательных правилах "Порядок предоставления льгот по налогу на недвижимость в самоуправлении государственной городской территории Юрмалы" и вступит в силу 1 января следующего года.