Baltijas balss logotype
На Южном мосту в Риге снижена разрешённая скорость движения 0 334

Наша Латвия
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: На Южном мосту в Риге снижена разрешённая скорость движения

С сегодняшнего дня, 31 октября, до весны следующего года на Южном мосту в Риге снижена разрешённая скорость движения с 70 до 50 километров в час, сообщает агентство LETA со ссылкой на Отдел внешней коммуникации Рижской думы.

Снижение разрешенной скорости на Южном мосту — ежегодное мероприятие, направленное на повышение безопасности движения на путепроводах моста в зимний период.

Ограничение скорости будет снижено на участке от съезда с улицы Латгалес до улицы Лубанас и на противоположной стороне проезжей части моста — от улицы Лубанас до съезда с улицы Пиедруяс. Ограничение скорости будет действовать до весны следующего года, о чём самоуправление сообщит незадолго до его отмены.

Замену дорожных знаков планируется провести в пятницу с 10:00 до 15:00.

Муниципалитет призывает водителей быть бдительными и следить за изменениями в организации дорожного движения.

Читайте нас также:
#дорожное движение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

