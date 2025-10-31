С сегодняшнего дня, 31 октября, до весны следующего года на Южном мосту в Риге снижена разрешённая скорость движения с 70 до 50 километров в час, сообщает агентство LETA со ссылкой на Отдел внешней коммуникации Рижской думы.

Снижение разрешенной скорости на Южном мосту — ежегодное мероприятие, направленное на повышение безопасности движения на путепроводах моста в зимний период.

Ограничение скорости будет снижено на участке от съезда с улицы Латгалес до улицы Лубанас и на противоположной стороне проезжей части моста — от улицы Лубанас до съезда с улицы Пиедруяс. Ограничение скорости будет действовать до весны следующего года, о чём самоуправление сообщит незадолго до его отмены.

Замену дорожных знаков планируется провести в пятницу с 10:00 до 15:00.

Муниципалитет призывает водителей быть бдительными и следить за изменениями в организации дорожного движения.