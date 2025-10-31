Baltijas balss logotype
В одних детсадах два воспитателя, в других — один на двадцать детей: профсоюз требует перемен

Наша Латвия
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В одних детсадах два воспитателя, в других — один на двадцать детей: профсоюз требует перемен

Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) предлагает установить на государственном уровне количество должностных единиц в дошкольном учебном заведении, так как сейчас в этой сфере царит большое неравенство, пишет Diena.

Хотят устранить неравенство

Нужны единые руководящие принципы, которые бы упорядочили эту сферу, а это касается и нагрузок персонала поддержки. Самоуправления, однако, обращают внимание на неравные финансовые возможности, а также нехватку специалистов. В Министерстве образования и науки (МОН) создана рабочая группа, которая работает над этим вопросом.

В некоторых самоуправлениях, например, в Лимбажском, Смилтенском, Огрском краях, уже есть внутренние правила, определяющие число педагогов, нянь, персонала поддержки в дошкольных образовательных учреждениях. Где-то это делается при утверждении бюджета, то есть тогда и определяются должностные единицы. Один из краев, где такой порядок, - Саулкрастский. Но есть и самоуправления, в которых один человек может выполнять несколько обязанностей, например, воспитатель также проводит музыкальные и спортивные занятия. Особенно это касается регионов, в которых детсадовские группы невелики, а значит, не так много средств на оплату труда.

В Риге финансирования для дошкольной группы, в которой бывает 20 и более детей, хватает и на оплату спорта и музыки - так на заседании подкомиссии Сейма по высшему образованию, науке и человеческому капиталу обрисовал ситуацию депутат Чеслав Батня, добавив, что руководящие принципы нужны хотя бы по программе пяти- и шестилетних детей, когда они начинают проходить обязательную подготовку к освоению основного образования. В свою очередь председатель ЛПРОН Инга Ванага напомнила, что этот вопрос рассматривается подкомиссией Сейма не впервые. К сожалению, ситуация не улучшилась и даже в рамках одного самоуправления может отличаться, в связи с чем образуется большое неравенство в объеме педагогических ставок.

Следует сделать вывод, что располагая тем педагогическим составом и поддерживающим персоналом, который работает в дошкольных учреждениях, сейчас невозможно качественно реализовать руководящие принципы по дошкольному образованию. ЛПРОН рекомендует включить в руководящие принципы минимум педагогических ставок с учетом количества детей, чтобы у самоуправлений была мотивация решать эти вопросы.

Сейчас на группу предусмотрены одна-две ставки педагога, и число детей, когда с ними работают два педагога, может быть очень разным - от 12 до 20 и более. Ставки персонала поддержки на учреждение еще меньше: например, в среднем это 0,22 ставки у психолога, у специального педагога - 0,30, у помощника педагога - 0,22, у логопеда - до 1,07 ставки. Одна ставка, например, психолога и специального педагога, может быть установлена на очень разное количество детей - от 100 до 750, и этот специалист нередко доступен не на месте, а в управлении образования или центре поддержки инклюзивного образования.

#образование #воспитание детей
Оставить комментарий

