Сперва о неприятном - Маэстро в предыдущие два уик-энда отменил два своих концерта, чего с ним не бывало никогда. О приятном - в минувшее воскресенье великий Раймонд Паулс всё же вышел на сцену!

Присутствовал президент Латвийской Республики Эдгар Ринкевич, который через сутки объявил его обладателем награды Латвийской Республики самой высшей степени!

«Теперь я робот!»

Как известно, в январе достоянию республики Раймонду Паулсу исполнится 90 лет. Возраст почтенный - до него не дожил ни кумир Паулса Жак Лусье, ни Мишель Легран, игравшие до конца. Паулс отшучивался: «Буду играть до тех пор, пока не упаду с этой табуретки!» (указывая на банкетку у рояля). Однажды, кстати, упал - 22 года назад. Хорошо, что это было дома, а рядом его прекрасная супруга Лана, срочно вызвавшая скорую.

И не секрет, что в 68 лет великому музыканту поставили кардиостимулятор. После чего классик вновь отшучивался: «Теперь я робот!».

Уже два года Маэстро, переживший утрату супруги, ходит с палочкой, подаренной ему внучками. Внучки Анна-Мария и Моника вернулись в Латвию, а вслед за ними и дочь Анете, бывший дипломат. Они окружают Маэстро теплом и заботой.

Сезон вирусов

За день до 11 октября было объявлено, что по техническим причинам переносится концерт Паулса и артиста Андриса Кейшса «Мужчины в расцвете лет», который должен был состояться в музыкальном доме Daile. Через неделю объявили, что перенесён на ноябрь и концерт «Шекспир. Сонеты. Паулс | Бусулис | Кейшс». Разумеется, народ взволновался. И первыми на телефон Маэстро позвонили журналисты Privātā Dzīve, а трубку подняла неназванная журналистами дама. Это была Анна Паулс, сказавшая, что в данный момент Маэстро необходим покой.

В свою очередь, руководитель Daile Анда Задовска сообщила, что поводов для тревоги нет: «Сейчас осень и сезон вирусов. Маэстро просто немного приболел. Он уже в почтенном возрасте, поэтому давайте проявим уважение и понимание». И дополнила, что концерты именно перенесены на ноябрь, а не отменены.

Через пару дней на странице в инстаграме тележурналиста Арниса Краузе появилась короткая видеозапись: Маэстро в домашнем костюме сидит за фортепиано и вместе с молодым коллегой Матисом Жилинскисом наигрывают старинную мелодию классика, который стал восстанавливаться. «Где же Маэстро сейчас черпает энергию и вдохновение?, — написал Арнис. - Конечно же, за фортепиано! Было особенно приятно снова увидеть Мастера за роялем после небольшого перерыва на восстановление. Крепкого здоровья!».

Официально и неофициально

Затем появились непроверенные слухи, подхваченные и российской прессой, что Раймонд Волдемарович перенёс операцию. Тем более, что сам музыкант сообщил в телефонном разговоре латышской прессе: «Я в больнице. Мне тяжело разговаривать, я не могу. У меня операция была. Сейчас восстанавливаю силы».

Но эти слова можно воспринимать двояко - операция у композитора действительно была, но в минувшем году - удаление катаракты. Возможно, Маэстро именно эту вполне распространённую у людей пенсионного возраста неприятность и подразумевал.

Что точно, 3 января, беседуя с автором «СЕГОДНЯ» в кафе Латвийского радио, куда Маэстро привозят практически каждый день (до дома две минуты езды на автомобиле с личным шофёром) сказал, показывая на глаза: «Читать не могу - глаза...». Учтём также, что представители Daile изначально говорили о том, что сейчас Маэстро простудился, что, впрочем, в таком возрасте тоже очень неприятно.

Как бы там не было, но в субботу, 25 октября Маэстро прибыл за час до концерта по сонетам Шекспира в театр Daile, порепетировал, и видео с классиком сразу выставил в социальной сети Андрис Кейшс. После концерта поступили и официальные фотографии - концерт посетил президент Латвии Ринкевичс, его с Маэстро заснял фотограф президентской канцелярии.

Встреча с президентом

После того, как отзвучали овации, глава государства удалился в кафе, куда через пять минут прибыли выдающийся режиссёр Варис Брасла, Андрис Кейшс и Интар Бусулис. Через минуту пришёл с палочкой и Маэстро. Состоялся дружеский разговор и дегустации воды, соков и пирожных. Присутствовало Латвийское телевидение.

«Мы все были встревожены, когда пришло известие о небольших проблемах со здоровьем, — сказал Ринкевичс. - Но сегодня на концерте, видя эту энергию и улыбку, я желаю ему креативности и очень много концертов, которые его заряжают. Каждое его выступление — большое событие. Совсем скоро будем праздновать 100 лет».

Через какое-то время внучка Анна сообщила в социальной сети, чтобы смотрели вечерние новости: «Будет очень важное сообщение, такое бывает раз в жизни!». Впрочем, телевизионных новостей ждать не пришлось – за полчаса до эфира канцелярия президента Латвии сообщила, что за выдающийся и непреходящий вклад в музыку и в Латвию Раймонд Паулс будет награжден орденом Трех Звезд высшей — первой степени. В дни государственных праздников его возведут в ранг гранд-командора Большого креста ордена Трех Звезд.

Пусть завидуют!

Важно иметь в виду существенный нюанс – согласно дипломатическому протоколу роскошным орденом и мощной золотой цепью, прилагающейся к этой награде, как правило, награждаются только руководители иностранных государств, короли и королевы. Чуть реже - ведущие дипломаты мира и важные военные. Такая награда музыканту - редчайшее исключение!

«Мне сообщили об этом в тот момент, когда моим единственным утешением было то, что я еще остался жив, — с неизменным юмором сказал Паулс. - Чтобы насолить Кейшсу или Бусулису, я орден обязательно повешу, чтобы они посмотрели, что у простого латыша есть такая награда. Они выскажут свои замечания, вся зависть выйдет наружу во всей своей мощи. Классно!»

Итак, ждите новых концертов Маэстро в ноябре, а также церемонию награждения, которая состоится 18 ноября в Рижском замке (будет прямая трансляция) — в день 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики. А в январе в дни юбилея великого классика, состоятся концерты (все билеты давно проданы, разумеется), в которых его мелодии в английских текстах прозвучат в исполнении бродвейской звезды Шейны Стил вместе с Kremerata Baltica и биг-бендом Латвийского радио.

«После уникального, эпического выступления на фестивале Rīgas Ritmi 2025 мы готовимся к концерту, посвящённому чествованию творчества Маэстро Раймонда Паулса. Январский концерт будет особенным, ведь мы отметим 90-летие Маэстро и сделаем концертную запись. Это невероятная честь — быть частью сохранения его наследия, и я с нетерпением жду возвращения в прекрасную Ригу», — сказала Шейна Стил.