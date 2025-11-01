С сегодняшнего дня до 30 ноября жители Риги могут бесплатно сдать осенние листья в 34 пунктах, расположенных в разных районах столицы, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Пункты приема листьев в основном будут работать по субботам и воскресеньям, но некоторые - также по рабочим дням. Со списком пунктов можно ознакомиться на сайте Рижской думы.

Самоуправление напоминает, что привозить и оставлять листья у пунктов вне установленного времени их работы нельзя, также запрещено сдавать листья в мешках - их нужно высыпать в контейнеры или специальные мусоровозы. В листьях не должно быть никаких других отходов, а после сдачи каждый житель должен забрать свои мешки с собой.

Работу в пунктах приема листьев будут координировать сотрудники управления благоустройства департамента внешней среды и мобильности Рижского самоуправления. Они будут организовывать процесс приема листьев, контролировать работу специализированного транспорта и по возможности помогать жителям, особенно людям старшего возраста.

В 2024 году рижане сдали в пунктах 3301 тонну листьев, а в 2023 году - 2769 тонн.