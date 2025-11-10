Совет общественных электронных СМИ (СОЭСМИ) призывает не поддерживать предложения депутатов к законопроекту о госбюджете, которые предусматривают сокращение бюджета латвийского общественного СМИ (LSM) на несколько миллионов евро, заявили агентству ЛЕТА в совете.

СОЭСМИ ознакомился с предложениями ко второму чтению бюджета и пришел к выводу, что два из них направлены на значительное сокращение бюджетной дотации для LSM в 2026 году и в дальнейшем.

Депутат Национального объединения Артурс Бутанс предложил сократить бюджет общественного СМИ на 3 млн евро, перераспределив средства для создания русскоязычного контента. Депутат предлагает выделить эти деньги на программу центра Яунсардзе по обучению управлению дронами.

Совет отмечает, что сокращение расходов на создание контента на русском языке никогда не было установкой LSM. Напротив, чтобы обеспечить реальное достижение целей концепции государственной безопасности, в стратегии LSM заложено постепенное увеличение аудитории, которую необходимо охватить. "LSM подготовил концепцию содержания латгальской версии, которая предусматривает сохранение уникальной сети FM-вещания в восточных приграничных регионах, а также развитие новых форматов цифрового контента", - подчеркивает СОЭСМИ.

Депутат Улдис Аугулис (Союз зеленых и крестьян) предложил сократить бюджет общественного СМИ на 5,6 млн евро, перераспределив эти средства в пользу Министерства финансов для сокращения бюджетного дефицита.

Совет призывает отклонить эти и другие возможные предложения по сокращению бюджета общественного СМИ на 2026 год и далее, чтобы не поставить под угрозу реализацию реформы, которая предусматривает создание объединенного общественного СМИ.