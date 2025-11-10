Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Отнять у русского вещания и отдать на обучение детей управлять дронами? Депутаты хотят отнять деньги у СМИ 0 597

Наша Латвия
Дата публикации: 10.11.2025
LETA
Изображение к статье: Отнять у русского вещания и отдать на обучение детей управлять дронами? Депутаты хотят отнять деньги у СМИ
ФОТО: pixabay

Совет общественных электронных СМИ (СОЭСМИ) призывает не поддерживать предложения депутатов к законопроекту о госбюджете, которые предусматривают сокращение бюджета латвийского общественного СМИ (LSM) на несколько миллионов евро, заявили агентству ЛЕТА в совете.

СОЭСМИ ознакомился с предложениями ко второму чтению бюджета и пришел к выводу, что два из них направлены на значительное сокращение бюджетной дотации для LSM в 2026 году и в дальнейшем.

Депутат Национального объединения Артурс Бутанс предложил сократить бюджет общественного СМИ на 3 млн евро, перераспределив средства для создания русскоязычного контента. Депутат предлагает выделить эти деньги на программу центра Яунсардзе по обучению управлению дронами.

Совет отмечает, что сокращение расходов на создание контента на русском языке никогда не было установкой LSM. Напротив, чтобы обеспечить реальное достижение целей концепции государственной безопасности, в стратегии LSM заложено постепенное увеличение аудитории, которую необходимо охватить. "LSM подготовил концепцию содержания латгальской версии, которая предусматривает сохранение уникальной сети FM-вещания в восточных приграничных регионах, а также развитие новых форматов цифрового контента", - подчеркивает СОЭСМИ.

Депутат Улдис Аугулис (Союз зеленых и крестьян) предложил сократить бюджет общественного СМИ на 5,6 млн евро, перераспределив эти средства в пользу Министерства финансов для сокращения бюджетного дефицита.

Совет призывает отклонить эти и другие возможные предложения по сокращению бюджета общественного СМИ на 2026 год и далее, чтобы не поставить под угрозу реализацию реформы, которая предусматривает создание объединенного общественного СМИ.

Читайте нас также:
#СМИ #финансы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
1
1
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео