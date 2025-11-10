«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога, пишет LSM+.

«Рекламный рынок так и не восстановился. Во всех группах изданий число абонентов постоянно снижается. Цены на доставку прессы повышаются. Разумеется, все это не могло не отразиться на рынке самым драматичным образом», — говорит Слога.

«Один из вариантов того, как издания могут выжить, — это синергия, совместное соединение усилий. Еще одна тенденция на медиарынке — переход печатных изданий в цифровой формат. «У одних это получается довольно успешно, другим это удается хуже», — признает Слога.

Слога высветила еще две проблемы латвийского рынка, связанные с особенностями нашей аудитории. «Во-первых,

многие в Латвии не привыкли к тому, что за информацию надо платить.

Общественные медиа бесплатны, но негосударственные медиа работают по подписке, и люди не понимают, почему за этот контент они должны платить. Во-вторых, многие до сих пор не видят разницы между профессиональным продуктом и той информацией, которая распространяется в соцсетях. Люди должны понять, что нужно пользоваться только качественным продуктом, а его создают профессиональные журналисты».

Закрытие Латвийского радио 4 Слога считает политически мотивированным решением.

«Политики сейчас вообще пытаются влиять на общественные медиа. Общественные медиа работают очень хорошо, и политикам это не нравится». - считает эксперт. Но в этом Латвия не одинока.

«Ситуация со свободной слова становится хуже во всем мире. Везде царят популисты. Вот и Трамп тоже решил закрыть независимые медиа. Так что мы тут не уникальны. Но у нас до сих пор остаются очень сильные медиа, и их надо защищать. Для гражданского общества очень важно не молчать. Демократия умирает, когда все молчат. Так что нужно защищать свободу слова», — говорит руководитель Балтийского центра развития СМИ.