Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Специалист: ситуация на латвийском медиарынке — критическая 2 1541

Наша Латвия
Дата публикации: 10.11.2025
Rus.lsm.lv
Изображение к статье: Специалист: ситуация на латвийском медиарынке — критическая

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога, пишет LSM+.

«Рекламный рынок так и не восстановился. Во всех группах изданий число абонентов постоянно снижается. Цены на доставку прессы повышаются. Разумеется, все это не могло не отразиться на рынке самым драматичным образом», — говорит Слога.

«Один из вариантов того, как издания могут выжить, — это синергия, совместное соединение усилий. Еще одна тенденция на медиарынке — переход печатных изданий в цифровой формат. «У одних это получается довольно успешно, другим это удается хуже», — признает Слога.

Слога высветила еще две проблемы латвийского рынка, связанные с особенностями нашей аудитории. «Во-первых,

многие в Латвии не привыкли к тому, что за информацию надо платить.

Общественные медиа бесплатны, но негосударственные медиа работают по подписке, и люди не понимают, почему за этот контент они должны платить. Во-вторых, многие до сих пор не видят разницы между профессиональным продуктом и той информацией, которая распространяется в соцсетях. Люди должны понять, что нужно пользоваться только качественным продуктом, а его создают профессиональные журналисты».

Закрытие Латвийского радио 4 Слога считает политически мотивированным решением.

«Политики сейчас вообще пытаются влиять на общественные медиа. Общественные медиа работают очень хорошо, и политикам это не нравится». - считает эксперт. Но в этом Латвия не одинока.

«Ситуация со свободной слова становится хуже во всем мире. Везде царят популисты. Вот и Трамп тоже решил закрыть независимые медиа. Так что мы тут не уникальны. Но у нас до сих пор остаются очень сильные медиа, и их надо защищать. Для гражданского общества очень важно не молчать. Демократия умирает, когда все молчат. Так что нужно защищать свободу слова», — говорит руководитель Балтийского центра развития СМИ.

Читайте нас также:
#мнения #СМИ
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    11-го ноября

    Демократия умирает, когда все молчат. -- Когда все молчат и когда всем всё до фени, не демократия умирает, а распущенность расцветает.

    5
    0
  • A
    Aleks
    10-го ноября

    В Испании наоборот Люди читают ,,живые ,,книги и газеты с журналами. Но рабам достаточно хреново сваренного текста недоучившегося журналиста на како́й нибудь платформе в телефоне. Кесарю кесарево ... Зачем рабу знать литературный язык? Будет больно умным👽😈

    12
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео