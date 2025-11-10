Baltijas balss logotype
В Даугавпилсе и Латгале все не «красные» и все не «ватники» - мнение 6 1348

Наша Латвия
Дата публикации: 10.11.2025
Diena.lv
Изображение к статье: В Даугавпилсе и Латгале все не «красные» и все не «ватники» - мнение

Это старается доказать в своей деятельности глава почему-то названного не по-латышски общества New East Йоренс Добкевичс.

В интервью Diena он рассказывает: «Мои предки здесь — у Даугавы, от Науйиены до Пиедруи — жили уже много столетий. Они староверы, католики, лютеране, православные, латыши, поляки, латгальцы, русские, евреи. Латгале – мой дом, какая бы она не была. Однако как и я, так и часть нашей команды New East – реэмигранты. Мы уехали, и я в этом не вижу ничего плохого, но вернулись, и это главное. Жили за границей, учились, работали и в какой-то миг, а именно во время пандемии, которая кардинально изменила весь мир, вернулись домой».

«Здесь живут люди — независимо от того, русские ли они, или латыш, граждане или неграждане, - которые в нынешней геополитической ситуации поддерживают Украину, а не Россию. И с помощью культуры, медиа, образовательных программ они стремятся это провозгласить и сделать нас сильней в этом регионе. Я помню миг, когда поняли, что все очень плохо, что началось полномасштабное российское вторжение в Украину. В этот миг стало невозможным наше сотрудничество со структурами самоуправления и в известной мере даже с государственными структурами здесь, в Даугавпилсе, где есть цензура, где есть самоцензура, где верят пропаганде России, но мы желали устроить мероприятие поддержки Украины или поддержки белорусской оппозиции, говорить об этих темах, о том, что происходит в двадцати минутах езды от нас...»

«Чувствую ли я в безопасности после выборов самоуправления Даугавпилса? - задается риторическим вопросом Й.Добкевичс, - Нет, не чувствую безопасней, живя в этой среде. Чувствую ли я безопасней в государстве, где женщинам запретят делать аборт или желают выйти из Стамбульской конвенции? Нет, не чувствую. Именно это у меня более связывается с безопасностью, а не то, войдут ли танки России или нет».

#мнения #Латгалия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • A
    Aleks
    10-го ноября

    Видимо,кто то пообещал парнише денег из структур Сороса Песня то у них одна и та же. Это Украина да да здравствует ЛГБТ. При этом про Латвию как то ни слова,чтобы не заострять проблемы страны .Да и фамилия меня немного напрягает Читал я книгу француза Александра БейдераПроисхождение еврейских фамилий на территории российской империи,, Там и Ринкевича обнаружил... Поэтому то и нужны тупые на этой территории ..Вдруг ещё кто обнаружит их Каталоге еврейских фамилий Израиля😂😀

    3
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    10-го ноября

    Тут не чувствую,там не чувствую,так пи.. уй обратно в Ирландию или Англию гавно из-под местных выносить.

    15
    2
  • Д
    Дед
    10-го ноября

    Да пошли они все! Я никого не поддерживаю, самому денег не хватает! Там есть, кому похрен все латыши, русские, украинцы, нам бы выжить! Я вообще то я за Латвию, которую хочу видеть богатым, свободным, демократическим государством, в котором соблюдаются права человека и конституция.

    16
    1
  • З
    Злой
    10-го ноября

    Вы можете что угодно писать, но в магазинах Даугавпилса мне говорят здравствуйте, а на бензоколонке желают доброго пути и нет перекошенных злобой лиц титульных!

    20
    2
  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    10-го ноября

    Все

    10
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    10-го ноября

    Ну прямо Мальчиш-Плохиш: "Я свой, я буржуинский! Выдайте мне бочку варенья и корзину печенья!"... Тьфу.

    27
    1
Читать все комментарии

