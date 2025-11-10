В интервью Diena он рассказывает: «Мои предки здесь — у Даугавы, от Науйиены до Пиедруи — жили уже много столетий. Они староверы, католики, лютеране, православные, латыши, поляки, латгальцы, русские, евреи. Латгале – мой дом, какая бы она не была. Однако как и я, так и часть нашей команды New East – реэмигранты. Мы уехали, и я в этом не вижу ничего плохого, но вернулись, и это главное. Жили за границей, учились, работали и в какой-то миг, а именно во время пандемии, которая кардинально изменила весь мир, вернулись домой».

«Здесь живут люди — независимо от того, русские ли они, или латыш, граждане или неграждане, - которые в нынешней геополитической ситуации поддерживают Украину, а не Россию. И с помощью культуры, медиа, образовательных программ они стремятся это провозгласить и сделать нас сильней в этом регионе. Я помню миг, когда поняли, что все очень плохо, что началось полномасштабное российское вторжение в Украину. В этот миг стало невозможным наше сотрудничество со структурами самоуправления и в известной мере даже с государственными структурами здесь, в Даугавпилсе, где есть цензура, где есть самоцензура, где верят пропаганде России, но мы желали устроить мероприятие поддержки Украины или поддержки белорусской оппозиции, говорить об этих темах, о том, что происходит в двадцати минутах езды от нас...»

«Чувствую ли я в безопасности после выборов самоуправления Даугавпилса? - задается риторическим вопросом Й.Добкевичс, - Нет, не чувствую безопасней, живя в этой среде. Чувствую ли я безопасней в государстве, где женщинам запретят делать аборт или желают выйти из Стамбульской конвенции? Нет, не чувствую. Именно это у меня более связывается с безопасностью, а не то, войдут ли танки России или нет».