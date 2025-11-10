В первую неделю кампании по сдаче опавших листьев жители Риги сдали 967 тонн листвы, сообщили агентству LETA в Отделе внешних коммуникаций Рижской думы.

В этом году пункты приема листьев начали работу 1 ноября. В Риге открыты 34 пункта.

Прием листьев проходит по опыту предыдущих лет - в основном по субботам и воскресеньям, а в некоторых пунктах также в будние дни.

Учитывая опыт первой недели, муниципалитет вновь призывает соблюдать правила сдачи листвы: не оставлять пустые мешки в пунктах, сдавать листья только в часы работы пунктов и следить, чтобы к листве не примешивались другие отходы и особенно спрятавшиеся в листьях слизни.

15 ноября в 12:00 на пункте приема листьев в Межапарке представители Департамента открытых пространств и мобильности вместе с сотрудниками пунктов расскажут, как проходит организация работы во время акции по сдаче опавшей листвы.

Кстати, Латвийский фонд природы призывает оставлять половину листьев на земле, поскольку природные процессы обеспечивают постепенное их разложение и возвращение содержащихся в них питательных веществ в почву. Этот процесс имеет большое значение для всей экосистемы. Разлагающиеся листья дают жилище и пищу множеству видов насекомых, а также, например, лягушкам и ежам, которые находят там пищу (улиток, насекомых, червей) и устраивают зимние лежки.