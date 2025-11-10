Каждый год 11 ноября, в День Лачплесиса, свечи зажигаются в память о победе Латвийской армии над армией Бермонта в 1919 году, и в честь памяти всех борцов за свободу страны. В этот день принято зажигать свечи на каменной стене Рижского замка.

Государственное акционерное общество Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) установило ранее на исторической стене Рижского замка специальный защитный экран, чтобы не портить саму стену. VNĪ призывает выбирать свечи в стеклянных стаканчиках, что поможет защитить восстановленную каменную стену от воздействия свечей. Защитная сетка для размещения свечей состоит из 175 секций длиной 184 метра и шириной один метр. На одной секции можно разместить 60 свечей, а по всей длине — 10 500 свечей.

В последние два года после мероприятий ко Дню Лачплесиса у стены Рижского замка ежегодно собирается около 200 килограммов остатков свечей, из которых изготавливается около 1000 окопных свечей для борцов за свободу Украины. И в этом году они также будут переданы в мастерские по изготовлению свечей для переработки в окопные свечи и отправки в Украину.