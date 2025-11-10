Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Жителей Латвии приглашают зажечь свечи у Рижского замка. Но сделать это правильно! 1 276

Наша Латвия
Дата публикации: 10.11.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Жителей Латвии приглашают зажечь свечи у Рижского замка. Но сделать это правильно!

Каждый год 11 ноября, в День Лачплесиса, свечи зажигаются в память о победе Латвийской армии над армией Бермонта в 1919 году, и в честь памяти всех борцов за свободу страны. В этот день принято зажигать свечи на каменной стене Рижского замка.

Государственное акционерное общество Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) установило ранее на исторической стене Рижского замка специальный защитный экран, чтобы не портить саму стену. VNĪ призывает выбирать свечи в стеклянных стаканчиках, что поможет защитить восстановленную каменную стену от воздействия свечей. Защитная сетка для размещения свечей состоит из 175 секций длиной 184 метра и шириной один метр. На одной секции можно разместить 60 свечей, а по всей длине — 10 500 свечей.

В последние два года после мероприятий ко Дню Лачплесиса у стены Рижского замка ежегодно собирается около 200 килограммов остатков свечей, из которых изготавливается около 1000 окопных свечей для борцов за свободу Украины. И в этом году они также будут переданы в мастерские по изготовлению свечей для переработки в окопные свечи и отправки в Украину.

Читайте нас также:
#праздники
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    11-го ноября

    Делать это надо правильно,а то вдруг сгорит рассадник садомитов .

    2
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео