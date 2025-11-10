За первую неделю рижане сдали 967 тонн опавших листьев, сообщает Рижская дума. Этот показатель сопоставим с предыдущими годами.

В этом году пункты приёма осенних листьев начали работу 1 ноября, и на данный момент в Риге функционирует 34 пункта.

Сбор листьев проходит по схеме прошлых лет — в основном по субботам и воскресеньям, однако в отдельных пунктах приём осуществляется и в будние дни.

С учётом опыта первой недели, самоуправление вновь призывает соблюдать порядок сдачи листьев — не оставлять на пунктах пустые мешки, привозить листья только в рабочее время пунктов и следить за тем, чтобы в них не попадали другие отходы.