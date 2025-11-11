В среду в Латвии в основном сохранится облачная погода, прогнозируют синоптики. Густые облака ожидаются над страной.

Местами небо временами прояснится, кое-где будет моросить или пройдёт кратковременный дождь, в отдельных районах ожидается туман. Будет дуть слабый южный ветер, на побережье он станет умеренным.

Температура воздуха ночью и утром составит 0…+6 градусов. Местами, при прояснениях, на дорогах может образоваться гололёд. Днём воздух прогреется до +5…+10 градусов.

В Риге 12 ноября будет преимущественно облачно, без существенных осадков. Возможен туман. Будет дуть слабый южный ветер. Температура воздуха +4…+5 градусов, днём поднимется до +8.