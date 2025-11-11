Сегодня в 13:00 в Екабпилсе будет открыта укрепленная защитная дамба на Даугаве, сообщили агентству ЛЕТА в Екабпилсском краевом самоуправлении.

Работы проводились в рамках проекта "Предотвращение рисков наводнения в Екабпилсе" по обновлению и строительству инфраструктуры, которая снижает риски наводнений и защищает город от затопления.

В церемонии, которая состоится возле дамбы на перекрестке улиц Виестура и Плявиню, будут участвовать представители госучреждений, самоуправления и строителей.

В 17:40 на дамбе начнется традиционное факельное шествие в честь Дня Лачплесиса, которое затем направится по дамбе до улицы Кляву и по мосту через Даугаву до улицы Ригас.

Шествие завершится минутой молчания у памятника "Павшим за Отечество".

Общая сумма расходов на реализацию проекта укрепления дамбы составила 16,931 млн евро, в том числе 14,391 млн евро было выделено из Европейского фонда регионального развития, 1,898 млн евро - из государственного бюджета, а 641,347 тыс. евро составили средства самоуправления.