Председатель NEPLP Ивар Аболиньш выразил тревогу по поводу роста враждебности в латвийском обществе. Он призвал прекратить взаимные обвинения в «работе на Кремль» и не превращать идеологические разногласия в охоту на ведьм.

Председатель Национального совета электронных СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш выразил обеспокоенность нарастающим уровнем враждебности и взаимных обвинений в латвийском обществе. В эфире передачи “Preses klubs” на TV24 он заявил, что латыши всё чаще начинают делить друг друга на «своих» и «вражеских агентов» из-за политических и идеологических разногласий.

По словам Аболиньша, в публичном пространстве укрепился опасный нарратив: всех, кто не поддерживает Стамбульскую конвенцию, автоматически называют «агентами Кремля». «Мы знаем, что в Латвии действительно есть сторонники Кремля. Мы недавно говорили, что 83% русскоязычных не могут прямо сказать, что они на стороне Украины. Но ведь этих людей мы не называем “агентами Кремля”», — отметил он.

Тем не менее, по его словам, ситуация дошла до абсурда — латыши начали обвинять в «работе на Кремль» уже самих латышей. В качестве примера Ивар Аболиньш рассказал, что одна политик заявила: если кто-то не поддерживает избрание Яниса Сиксниса в Совет NEPLP, значит, этот человек находится под влиянием России. «Я сам не поддерживаю Сиксниса, но это не имеет ничего общего с Россией. Это просто моё мнение. То, что всех несогласных автоматически объявляют врагами — абсурд», — подчеркнул Аболиньш.

Аболиньш добавил, что подобные нападки проявляются не только в спорах вокруг конвенции, но и всякий раз, когда мнения расходятся. «Если это не прекратится, мы заедем в очень глубокий ров», — предупредил он.

Он призвал прекратить взаимные обвинения и ярлыки, которые, по его словам, только играют на руку восточному соседу. «Мы не боремся с настоящими сторонниками Кремля — с теми, кто не способен ответить, кому принадлежит Крым. Вместо этого мы начинаем воевать друг с другом. Это именно то, чего хочет Россия», — сказал он.

А вот что говорил глава NEPLP Аболиньш об Украине и Путине 11 лет назад. Он уже признал, что это его слова и извинился, но «интернет всё помнит».

В соцсетях ходят различные высказывания Иварса Аболиньша, и среди прочего - в Twitter от 2013 и 2014 года, в которых он вовсе не выступает в поддержку Украины. Приводим его цитаты:"

«Посморите на сегодняшний день. Каким бы ни был Путин, в России все держатся вместе, он защищает ее от хаоса», — написал Иварс Аболиньш от 19 июля 2013 года.

«Вообще, Латвии нужно слать деньги Януковичу и молить Бога, чтобы Украина не приближалась к ЕС. Что мы здесь будем делать с миллионной толпой русскоязычных?», - гласит его запись в Twitter от 31 января 2014 года.

В свою очередь, издание The Insider обратило внимание, что 18 марта 2014 года — в день формального завершения аннексии Крыма — Аболиньш похвалил речь президента России Владимира Путина, назвав ее «просто отличной». «Все западные причесанные нули могут идти отдыхать. К сожалению», — добавил он. Об этом пишет работавший в Латвии портал «Медуза».

Позднее Ивар Аболиньш принес извинения за данные антиукраинские высказывания. Он утверждает, что с годами его мнение поменялась.