Латыши обзывают друг друга агентами Кремля, а русские живут спокойно - глава NEPLP 10 4410

Наша Латвия
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латыши обзывают друг друга агентами Кремля, а русские живут спокойно - глава NEPLP

Председатель NEPLP Ивар Аболиньш выразил тревогу по поводу роста враждебности в латвийском обществе. Он призвал прекратить взаимные обвинения в «работе на Кремль» и не превращать идеологические разногласия в охоту на ведьм.

Председатель Национального совета электронных СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш выразил обеспокоенность нарастающим уровнем враждебности и взаимных обвинений в латвийском обществе. В эфире передачи “Preses klubs” на TV24 он заявил, что латыши всё чаще начинают делить друг друга на «своих» и «вражеских агентов» из-за политических и идеологических разногласий.

По словам Аболиньша, в публичном пространстве укрепился опасный нарратив: всех, кто не поддерживает Стамбульскую конвенцию, автоматически называют «агентами Кремля». «Мы знаем, что в Латвии действительно есть сторонники Кремля. Мы недавно говорили, что 83% русскоязычных не могут прямо сказать, что они на стороне Украины. Но ведь этих людей мы не называем “агентами Кремля”», — отметил он.

Тем не менее, по его словам, ситуация дошла до абсурда — латыши начали обвинять в «работе на Кремль» уже самих латышей. В качестве примера Ивар Аболиньш рассказал, что одна политик заявила: если кто-то не поддерживает избрание Яниса Сиксниса в Совет NEPLP, значит, этот человек находится под влиянием России. «Я сам не поддерживаю Сиксниса, но это не имеет ничего общего с Россией. Это просто моё мнение. То, что всех несогласных автоматически объявляют врагами — абсурд», — подчеркнул Аболиньш.

Аболиньш добавил, что подобные нападки проявляются не только в спорах вокруг конвенции, но и всякий раз, когда мнения расходятся. «Если это не прекратится, мы заедем в очень глубокий ров», — предупредил он.

Он призвал прекратить взаимные обвинения и ярлыки, которые, по его словам, только играют на руку восточному соседу. «Мы не боремся с настоящими сторонниками Кремля — с теми, кто не способен ответить, кому принадлежит Крым. Вместо этого мы начинаем воевать друг с другом. Это именно то, чего хочет Россия», — сказал он.

А вот что говорил глава NEPLP Аболиньш об Украине и Путине 11 лет назад. Он уже признал, что это его слова и извинился, но «интернет всё помнит».

В соцсетях ходят различные высказывания Иварса Аболиньша, и среди прочего - в Twitter от 2013 и 2014 года, в которых он вовсе не выступает в поддержку Украины. Приводим его цитаты:"

«Посморите на сегодняшний день. Каким бы ни был Путин, в России все держатся вместе, он защищает ее от хаоса», — написал Иварс Аболиньш от 19 июля 2013 года.

«Вообще, Латвии нужно слать деньги Януковичу и молить Бога, чтобы Украина не приближалась к ЕС. Что мы здесь будем делать с миллионной толпой русскоязычных?», - гласит его запись в Twitter от 31 января 2014 года.

В свою очередь, издание The Insider обратило внимание, что 18 марта 2014 года — в день формального завершения аннексии Крыма — Аболиньш похвалил речь президента России Владимира Путина, назвав ее «просто отличной». «Все западные причесанные нули могут идти отдыхать. К сожалению», — добавил он. Об этом пишет работавший в Латвии портал «Медуза».

Позднее Ивар Аболиньш принес извинения за данные антиукраинские высказывания. Он утверждает, что с годами его мнение поменялась.

#мнения #Латвия #кремль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(10)
  • полосатый конь
    полосатый конь
    12-го ноября

    На фото главный запрещатор и по совместительству преступник основного закона государства, конституции Латвии.

    44
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    полосатый конь
    12-го ноября

    Это чучелко запрещатора. Гэбушечка что спускает указивки о неблагонадёжности и есть рученька в жопе этого чучелка. Так прямо сказать-гэбуха запрещает, это не по-эйропейски. А вот совет какой нибудь организовать, как дурилку обществу, это пожалуйста. Демократично, епитьколотить.

    16
    3
  • З
    Злой
    полосатый конь
    12-го ноября

    Ой, да что он там запретил, его запреты работают только для 2- х летних детей или 100- летних стариков! Для остальных его запреты вообще по барабану.

    7
    0
  • A
    Aleks
    12-го ноября

    😀😀😂Самое веселое происходит в Америке. Там агентами Кремля никого не называют,но оппоненты,которые представляют собой израильское лобби в США и работающие на Израиль,а не родную страну,называют тех американцев,которые против помощи Израилю в миллиардах долларов и против того,чтобы влезать в войны,выгодные Израилю,а так же против геноцида палестинцев-те все антисемиты,фашисты и нацисты вместе взятые,хотя там есть и масса евреев,но они теперь Капо. Все с ног на голову как и в Латвии.. Сторонники конвенции сюда тоже приплели бы антисемитизм,но они ж латыши теперь.Приходится довольствоваться Путиным😀

    15
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    12-го ноября

    в России все держатся вместе, он защищает ее от хаоса -- В этом смысле я больше доверяю словам господина О́тто Эдуарда Леопо́льда, графа фон Би́смарк-Шёнха́узена, фюрста фон Бисмарка, герцога цу Ла́уэнбурга, который сказал: - "Даже самый благополучный исход войны никогда не приведёт к распаду России, которая держится на миллионах верующих русских греческой конфессии. Эти последние, даже если они впоследствии международных договоров будут разъединены, так же быстро вновь соединятся друг с другом, как находят этот путь друг к другу разъединённые капельки ртути".

    32
    3
  • З
    Злой
    12-го ноября

    Влип очкарик, все всё смотрят!

    30
    2
  • З
    Злой
    12-го ноября

    Он не извинился, а просто переобулся, как они всегда это делают, потом опять переобуется!

    74
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го ноября

    Надеюсь дожить до того времени, когда вы друг друга перегрызёте, а ваши остануки настоящий латышский народ сметет в совочек.

    67
    3
  • ФФ
    Федул Федулов
    12-го ноября

    Русские спасают Латвия, если бы не было общего врага в их лице, латыши бы давно перегрызлись..

    60
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    12-го ноября

    У меня, к этому "главе...' только один вопрос:"Вы дурак и реально считаете что экономика Латвии может существовать опираясь только на латышей?".

    93
    1
