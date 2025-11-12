На оптовом рынке электроэнергии цены различаются по ценовым зонам: в Эстонии они немного ниже из-за большего влияния финского импорта, пиешт ЛЕТА.

На розничном рынке, по данным "Eurostat", на уровень цен влияет не только ситуация на оптовом рынке, но и национальные особенности. В Литве часть рынка по-прежнему регулируется, а в Эстонии исторически выше доля договоров с переменной ценой, поясняет директор департамента энергетики Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Янис Негрибс.

Согласно данным "Eurostat", средняя цена электроэнергии для домохозяйств в Евросоюзе в первом полугодии 2025 года составила 0,287 евро за кВт·ч (включая налоги и пошлины), в Латвии - примерно 0,24 евро, в Эстонии - приблизительно 0,23 евро, а в Литве - около 0,21 евро. Таким образом, цена электроэнергии в Латвии в абсолютном выражении ниже средней по ЕС.

При этом председатель правления компании "Elenger" Давис Скулте отмечает, что в Латвии она немного выше, чем в других странах Балтии, главным образом из-за меньшего объема потребления. С учетом того, что покупательная способность латвийцев ниже, чем в соседних странах, различия между странами Балтии особенно заметны при сравнении цен по принципу паритета покупательной способности.

Цена электроэнергии в латвийской и литовской зонах биржи "Nord Pool" в 2025 году несколько выше, чем в эстонской, что, по словам Негрибса, объясняется мощностями интерконнекторов и возможностями более дешевого импорта электроэнергии, которые есть у Эстонии. В Эстонии потребители традиционно чаще выбирают договоры с переменной биржевой ценой, тогда как в Латвии большинство домохозяйств предпочитает фиксированные тарифы, что также влияет на разницу цен на розничном рынке. В Литве часть домохозяйств до сих пор получает электроэнергию по регулируемым тарифам. Поэтому цены в странах Балтии не всегда корректно сопоставлять напрямую.

Согласно обзору рынка КРОУ, доля договоров с меняющейся ценой от общего количества соглашений по продаже электроэнергии для домохозяйств в 2024 году и за первые два квартала 2025 года колебалась в пределах одного процента, что свидетельствует об отсутствии изменений в тенденции. В Латвии подавляющее большинство потребителей по-прежнему выбирает договоры с фиксированной ценой.