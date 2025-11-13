Почти треть, или 31% взрослых в Латвии хотят освоить навыки, которые помогли бы сменить карьеру или получить новую профессию, свидетельствует опрос, проведённый Государственным агентством развития образования (VIAA) и исследовательской компанией Norstat Latvija, пишет ЛЕТА.

Как сообщили агентству ЛЕТА организаторы кампании по обучению взрослых «Обнови навыки и знания!», ещё 20% взрослых хотели бы изучить цифровые навыки, а 19% — улучшить существующие, необходимые на нынешнем рабочем месте. В то же время 27% респондентов затруднились ответить, какие профессиональные навыки им сейчас наиболее необходимы.

Отвечая на вопрос о крупнейших препятствиях для начала обучения, 33% указали, что им не хватает мотивации и уверенности в необходимости обучения. Нехватка времени ограничивает 26% респондентов, а финансовые трудности — 19% взрослых. 16% затруднились ответить, что им мешает начать учиться.

По словам председателя правления Латвийской ассоциации поддержки карьерного развития Даце Бриеде-Залите, взрослых чаще всего сдерживают внутренние барьеры и психологические препятствия — сомнения, неудачный прошлый опыт обучения и нехватка уверенности в себе. Именно поэтому важно, чтобы у людей были практические инструменты поддержки, включая консультации по вопросам карьеры и менторские программы, которые помогают сориентироваться в карьерных перекрёстках и в меняющихся условиях рынка труда.

Как показывают данные опроса, наибольшая мотивация учиться с целью смены карьеры или получения новой профессии наблюдается среди молодых взрослых — в возрастной группе от 18 до 39 лет это указали 41% респондентов. А желание освоить цифровые навыки становится более выраженным после 40 лет — в группах от 40 до 59 лет это отметили 18–19%, а с 60 лет — уже 29% опрошенных. В более молодых возрастных группах (до 39 лет) освоение цифровых навыков считают приоритетом лишь 14–16% жителей.

Интернет-опрос VIAA и Norstat Latvija проходил в октябре 2025 года, в нём приняли участие 1013 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.