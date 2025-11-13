Baltijas balss logotype
«Мы не можем позволить себе ненавидеть друг друга» - латышский актер 5 2197

Наша Латвия
Дата публикации: 13.11.2025
tv24
Изображение к статье: «Мы не можем позволить себе ненавидеть друг друга» - латышский актер

Предприниматель и актер Ивар Аузиньш призвал латвийское общество к диалогу на фоне растущего раскола, пишет Otkrito.lv. По его словам, внутренние конфликты могут привести к трагическим последствиям, если не начать открыто говорить друг с другом о спорных вопросах.

В латвийском обществе растёт враждебность и раскол, однако это не новое явление, подчеркнул предприниматель и актёр Ивар Аузиньш в эфире передачи “Preses klubs” на TV24. По его словам, подобные периоды разобщения человечество уже переживало, и нередко они заканчивались крайне опасными последствиями. Аузиньш напомнил, что история XX века ясно показывает, как быстро внутренние конфликты могут перерасти в трагедии: “В гитлеровской Германии одному человеку удалось молниеносно расколоть нацию, и это закончилось тем, что люди начали поджигать дома друг друга”, — отметил он.

Комментируя протест против выхода из Стамбульской конвенции, Аузиньш указал, что в обществе существует не только активная, громко выражающаяся часть, но и другая — молчаливая, чьё мнение осталось незамеченным. “Это, скорее всего, пенсионеры и люди, которые не пришли на протесты и сейчас не были услышаны", — сказал он.

Несмотря на напряжённость, актёр не видит происходящее исключительно в негативном ключе. Напротив, он считает, что общество получило время для диалога: “Этот период нужно использовать, чтобы обе стороны встретились и открыто обсудили, что болит и чего они боятся.”

По мнению Аузиньша, проблема гораздо глубже, чем спор вокруг Стамбульской конвенции. Это лишь часть более широких перемен, начавшихся ещё с дискуссий о ветровых генераторах и продолжившихся в период пандемии Covid-19. “И тогда общество разделилось на два лагеря. Были ли нужны такие жёсткие ограничения? Думаю, нет", — признался он.

Аузиньш отметил, что многие до сих пор не оправились от тех времён — в обществе сохраняется горечь и недоверие, которые могут привести к новым конфликтам. “Всё, что происходит сейчас, — это следствие прошлых обид. Нужно использовать это время с умом и говорить друг с другом. Мы не можем позволить себе ненавидеть", — подчеркнул он.

#мнения #общество
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • 13-го ноября

    уже всё сделано и обратно не вернуть

    8
    0
  • Вк
    Виардо кузнецова
    13-го ноября

    Смешно , мы соседями дружим и латыш нас приглашает в свою баню каждую неделю,мои подруги латышки , и если нечитать эти разжигающие вражду новости, но у нас все хорошо.Мы здесь родились и не смотря на то, что русские наши предки жили здесб до 40 года.Здесь похоронены предки.А когда-то ездили русские цари по улице Александровской в честь нашего царя.Потом эта улица была Гитлерштрассе, а теперь Бривибас. Так , что это наша родная земля.Мы с латышами дружим, муж не говорит по латышски, нолатыши с ним говорят по русски. Главное понимать друг друга Жаль что существует партия нацоналистов.Хотят люди быть первым сортом, а без русских они уже никому и не нужны.

    9
    1
  • З
    Злой
    13-го ноября

    Одна часть издевается над другой, но насильно мил не будешь!

    37
    2
  • A
    Aleks
    13-го ноября

    Какой наивный парень .Объединение русских и латышей смерти подобно пятой колонне,которую Сталин в 1929году выслал из страны,повторив то,что сделала Елизавета в 1742 году,кажется . Пока они здесь-ничего хорошего не будет...😈👽

    4
    35
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    13-го ноября

    Как то нежелательно втягивание русских, в эти внутренние латышские разборки, нам баррикадных обещаний сполна хватило!

    63
    1
Читать все комментарии

Видео