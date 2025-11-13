Предприниматель и актер Ивар Аузиньш призвал латвийское общество к диалогу на фоне растущего раскола, пишет Otkrito.lv. По его словам, внутренние конфликты могут привести к трагическим последствиям, если не начать открыто говорить друг с другом о спорных вопросах.

В латвийском обществе растёт враждебность и раскол, однако это не новое явление, подчеркнул предприниматель и актёр Ивар Аузиньш в эфире передачи “Preses klubs” на TV24. По его словам, подобные периоды разобщения человечество уже переживало, и нередко они заканчивались крайне опасными последствиями. Аузиньш напомнил, что история XX века ясно показывает, как быстро внутренние конфликты могут перерасти в трагедии: “В гитлеровской Германии одному человеку удалось молниеносно расколоть нацию, и это закончилось тем, что люди начали поджигать дома друг друга”, — отметил он.

Комментируя протест против выхода из Стамбульской конвенции, Аузиньш указал, что в обществе существует не только активная, громко выражающаяся часть, но и другая — молчаливая, чьё мнение осталось незамеченным. “Это, скорее всего, пенсионеры и люди, которые не пришли на протесты и сейчас не были услышаны", — сказал он.

Несмотря на напряжённость, актёр не видит происходящее исключительно в негативном ключе. Напротив, он считает, что общество получило время для диалога: “Этот период нужно использовать, чтобы обе стороны встретились и открыто обсудили, что болит и чего они боятся.”

По мнению Аузиньша, проблема гораздо глубже, чем спор вокруг Стамбульской конвенции. Это лишь часть более широких перемен, начавшихся ещё с дискуссий о ветровых генераторах и продолжившихся в период пандемии Covid-19. “И тогда общество разделилось на два лагеря. Были ли нужны такие жёсткие ограничения? Думаю, нет", — признался он.

Аузиньш отметил, что многие до сих пор не оправились от тех времён — в обществе сохраняется горечь и недоверие, которые могут привести к новым конфликтам. “Всё, что происходит сейчас, — это следствие прошлых обид. Нужно использовать это время с умом и говорить друг с другом. Мы не можем позволить себе ненавидеть", — подчеркнул он.