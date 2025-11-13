Латвийские парламентарии предлагают ужесточить требования к иностранцам: при повторных нарушениях правил дорожного движения, агрессивном поведении или неуважении к законам страны им может грозить аннулирование вида на жительство.

Согласно законопроекту, разрешение на проживание может быть отменено, если человек в течение одного года трижды привлекался к административной ответственности за нарушения общественного порядка, правил управления или дорожного движения.

Автор инициативы, депутат Сейма Айнарс Латковскис («Новое Единство»), подчеркнул, что главная обязанность государства — обеспечивать безопасность граждан и защищать общественный порядок:

«Каждый, кто живёт в Латвии, обязан соблюдать её законы. Если человек систематически их игнорирует, это демонстрирует неуважение к нашей стране и обществу, а значит, государство имеет право пересмотреть вопрос о его пребывании здесь».

В четверг депутаты передали поправки к Закону об иммиграции на рассмотрение парламентской Комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией.

Поправки касаются административных правонарушений, которые могут угрожать общественной безопасности или порядку, а также действий, оскорбляющих личность или государство — например, агрессивного поведения, нанесения лёгких телесных повреждений, демонстрации тоталитарной символики в общественных местах, сексуальных домогательств и нарушений ПДД.

Авторы законопроекта считают, что эти изменения помогут усилить контроль над иммиграцией и повысят уровень безопасности в обществе.

«Долговременное проживание в Латвии — это не право, а привилегия, которой достойны лишь те, кто уважает законы страны и ведёт себя ответственно», — отмечается в аннотации к законопроекту.