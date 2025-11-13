Baltijas balss logotype
С концерта прямо в убежище: из-за новых реалий к перестройке Дома конгрессов выдвинуты новые требования 0 327

Наша Латвия
Дата публикации: 13.11.2025
LETA
Изображение к статье: С концерта прямо в убежище: из-за новых реалий к перестройке Дома конгрессов выдвинуты новые требования

Объединение архитектурных бюро "Mailītis arhitekti" и "Mark arhitekti" продолжает работу над проектом национального концертного зала, пишет Diena.

Предложенная ими концепция реконструкции Дома конгрессов заняла первое место на международном конкурсе эскизов.

Пока не известно, сколько будет стоить строительство концертного зала, начало которого запланировано на 2027 год. Также рассматривается возможность перепроектировать подземную автостоянку зала, приспособив ее под убежище, и для этого потребуется дополнительно 700 000 евро.

Концертный зал "Рижская филармония" будет располагаться в зоне градостроительного памятника государственного значения - Рижского бульварного кольца у городского канала. Проект предусматривает использование преимуществ этого места, восстановление территории и исторических зеленых насаждений на площади со стороны бульвара Кронвалда и улицы Валдемара. Здесь планируется создать новые велостоянки, установить скамейки, информационные и ландшафтные объекты, а также террасы со стороны площади и канала для кафе, ресторанов и других общественных функций, что позволит оживить этот район города, рассказал на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке архитектор Аустрис Майлитис.

В филармонии будут три зала - большой, малый и многофункциональный. В большом зале, рассчитанном на 1300 зрителей, будут проходить симфонические, органные и камерные концерты. Чтобы помещение соответствовало высоким требованиям, проектировщики сотрудничают со специалистами Латвийского национального симфонического оркестра, "Latvijas koncerti", техническими и художественными руководителями других коллективов.

#культура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
