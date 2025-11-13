Baltijas balss logotype
Эхо далекой войны? Салюты на государственный праздник - только в трех городах Латвии 3 1232

Наша Латвия
Дата публикации: 13.11.2025
LETA
Изображение к статье: Эхо далекой войны? Салюты на государственный праздник - только в трех городах Латвии

18 ноября, в день государственного праздника, салюты будут проводиться только в Вентспилсе, Юрмале и Огре.

В Вентспилсе в 18 часов на Большой площади состоится праздничный концерт "Белые голоса для Латвии", за которым последует салют.

В Юрмале в 22:00 будет салют у дома культуры в Каугури.

У здания самоуправления Огре салют начнется в 20 часов.

Однако световые шоу будут проходить и в других городах. Например, в Риге, у памятника Свободы, лазерное, звуковое и световое шоу будет проходить с 20.10 с повторениями до 23.00.

#Латвия #культура #салют #фейерверк
Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го ноября

    А почему в Юрмале не проводить эти мероприятия около Юрмальской думы, в Дубулты?

    2
    0
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Mr.FGJCNJK
    14-го ноября

    Лучше в кемери у водокачки. Там и стоянок для машин хватит и места для народа навалом и от жилищь не так уж близко. Тем более на водокачке впендюрен флаг и патриот может тайную слезу гордости поточить на него, глядя в высь. Ну водокачка. Но за то высоко.

    2
    0
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    14-го ноября

    "В Юрмале в 22:00 будет салют у дома культуры в Каугури." Нля... дибилы.. чего так поздно то, твари... Да ещё недалеко от многоквартирных домов. 🙄 Жителям улицы таллинас, надо эту думу к ипиням сжечь. Вечно в этом районе или около его, происходит всякое бесо@бство. То концерты с ревущей истирично пьянью со сцены до 23-х. То, млять, салюты в 22. Вы, бл@ди госдумовские жителей домов окрестных спрашивали? Чего то не уверен, что там сцутся патриотизмом от этих экшенов, когда тупо хочется дома что то в спокойствии поделать или хотя бы поспать банально.

    2
    1
Читать все комментарии

