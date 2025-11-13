18 ноября, в день государственного праздника, салюты будут проводиться только в Вентспилсе, Юрмале и Огре.

В Вентспилсе в 18 часов на Большой площади состоится праздничный концерт "Белые голоса для Латвии", за которым последует салют.

В Юрмале в 22:00 будет салют у дома культуры в Каугури.

У здания самоуправления Огре салют начнется в 20 часов.

Однако световые шоу будут проходить и в других городах. Например, в Риге, у памятника Свободы, лазерное, звуковое и световое шоу будет проходить с 20.10 с повторениями до 23.00.