В Рижской думе придумали, как устранить искусственные очереди в 10-е классы 1 746

Наша Латвия
Дата публикации: 13.11.2025
LETA
Изображение к статье: В Рижской думе придумали, как устранить искусственные очереди в 10-е классы
ФОТО: LETA

Введенная в этом году единая электронная система подачи заявлений в 10-е классы столичных гимназий и средних школ значительно облегчила процесс для родителей, однако вызвала и побочный эффект - детей регистрировали сразу в нескольких школах, при этом лишние заявки не удалялись, создавая тем самым искусственные очереди, пишут общественные СМИ.

В следующем году планируется усовершенствовать систему так, чтобы она автоматически удаляла неактуальные заявки.

"Как только родитель получит место по первой приоритетной заявке, система автоматически удалит остальные. Это ускорит процесс и сделает ожидание менее сложным", - пояснил исполняющий обязанности директора департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Иварс Баламовскис.

Также рассматривается возможность ввести ограничение на количество подаваемых заявок или количество указанных приоритетов.

В Министерстве образования и науки в настоящее время тоже разрабатывают правила приема учеников, однако не планируют контролировать сам процесс приема. Директор департамента образования министерства Рудолфс Калванс отметил, что среднее образование основано на принципе свободной конкуренции.

"Это означает, что государство не намерено ограничивать, например, подачу заявлений в зависимости от декларированного места жительства ученика или других критериев. Это вопрос отбора, и некоторые моменты уже закреплены в законодательстве", - сказал он.

В министерстве также возлагают надежды на усовершенствованную систему подачи заявлений, которая будет единой для всей страны начиная с дошкольного образования. Сейчас проходит ее тестирование, в котором участвуют 11 самоуправлений, и уже в январе следующего года планируется внедрение модуля для детских садов. В отношении средних школ Рига хотела бы использовать эту систему уже следующим летом, однако пока неизвестно, будет ли общегосударственная система соответствовать потребностям столицы.

#образование
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го ноября

    А сразу до этого додуматься нельзя было? Набрали в думу неучей, которые не то что соображать, элементарно думать не умеют!

    7
    4

