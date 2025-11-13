В четверг Сейм во втором чтении поддержал поправки к Закону о сексуальном и репродуктивном здоровье, предусматривающие, что согласие на проведение хирургической контрацепции сможет дать только сам пациент, никто другой.

В настоящее время установлено, что хирургическую контрацепцию в Латвии можно проводить пациенту старше 25 лет с его письменного согласия. По медицинским показаниям процедура допускается и пациентам младше 25 лет — с письменным подтверждением консилиума врачей и самого пациента.

Хирургическая контрацепция — это медицинская операция, направленная на постоянное предотвращение наступления беременности. Иными словами, это необратимый метод контрацепции, при котором человек теряет способность к зачатию. У женщин операция называется трубная стерилизация. У мужчин – вазэктомия.

Если же дееспособность пациента ограничена решением суда, операция может быть проведена с письменного согласия опекуна и пациента или только опекуна. Эти условия предполагается изменить, приведя их в соответствие с Гражданским законом, который устанавливает, что дееспособность может быть ограничена только в имущественных вопросах.

Впрочем, наибольший общественный резонанс вызвали предложения депутатов, которые требовали ввести обязательные консультации для женщин, решивших прервать беременность по собственному желанию.

Депутаты также предложили дополнить закон термином «нерождённая жизнь», под которым подразумевалась бы «человеческая жизнь, начинающаяся с момента оплодотворения, когда соединяются половые клетки мужчины и женщины».

В итоге большинство депутатов Сейма все эти предложения отклонили.