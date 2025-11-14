Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Число GPS-помех в воздушном пространстве Латвии за десять месяцев выросло в 2,6 раза 0 173

Наша Латвия
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Число GPS-помех в воздушном пространстве Латвии за десять месяцев выросло в 2,6 раза
ФОТО: Unsplash

За десять месяцев этого года в воздушном пространстве Латвии зафиксировано 1173 случая помех глобальной системе позиционирования (GPS), что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству LETA в ГАО «Латвийское агентство воздушной навигации» (Latvijas gaisa satiksme, LGS).

В том числе в октябре этого года зарегистрировано 113 случаев GPS-помех — в 2,2 раза больше, чем в октябре прошлого года, когда таких случаев было 51.

В прошлом году в общей сложности было зафиксировано 820 GPS-помех, в 2023 году — 342 случая, а в 2022 году — 26.

В LGS ранее отмечали, что при сборе этих данных не ведётся отдельный учёт по конкретным авиакомпаниям.

Как сообщили в предприятии аэронавигации, помехи начались одновременно с вторжением России в Украину и, по-видимому, связаны с ним.

В Агентстве гражданской авиации (АГА) ранее поясняли агентству LETA, что АГА рассматривает и анализирует сообщения о GPS-помехах в воздушном пространстве Латвии. Хотя они и влияют на обычные процессы гражданской авиации, сами по себе помехи GPS не представляют угрозы для безопасности полётов — ни в транзите, ни при вылетах и прилётах в Латвию.

АГА подчёркивает, что для обеспечения безопасности полётов используются несколько систем, поэтому сбои GPS не влияют на общую безопасность полётов. Каждый случай GPS-помех централизованно собирает и анализирует Европейское агентство авиационной безопасности.

LGS является на 100% государственным предприятием, основная задача которого — предоставление аэронавигационных услуг пользователям воздушного пространства.

В свою очередь, задачей АГА является реализация государственной политики и управления в сфере использования воздушного пространства Латвии и деятельности гражданской авиации, а также контроль за безопасностью полётов, авиационной безопасностью и соответствием загрязнений от воздушных судов требованиям охраны окружающей среды.

Читайте нас также:
#авиация #Латвия #безопасность #GPS
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео