За десять месяцев этого года в воздушном пространстве Латвии зафиксировано 1173 случая помех глобальной системе позиционирования (GPS), что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству LETA в ГАО «Латвийское агентство воздушной навигации» (Latvijas gaisa satiksme, LGS).

В том числе в октябре этого года зарегистрировано 113 случаев GPS-помех — в 2,2 раза больше, чем в октябре прошлого года, когда таких случаев было 51.

В прошлом году в общей сложности было зафиксировано 820 GPS-помех, в 2023 году — 342 случая, а в 2022 году — 26.

В LGS ранее отмечали, что при сборе этих данных не ведётся отдельный учёт по конкретным авиакомпаниям.

Как сообщили в предприятии аэронавигации, помехи начались одновременно с вторжением России в Украину и, по-видимому, связаны с ним.

В Агентстве гражданской авиации (АГА) ранее поясняли агентству LETA, что АГА рассматривает и анализирует сообщения о GPS-помехах в воздушном пространстве Латвии. Хотя они и влияют на обычные процессы гражданской авиации, сами по себе помехи GPS не представляют угрозы для безопасности полётов — ни в транзите, ни при вылетах и прилётах в Латвию.

АГА подчёркивает, что для обеспечения безопасности полётов используются несколько систем, поэтому сбои GPS не влияют на общую безопасность полётов. Каждый случай GPS-помех централизованно собирает и анализирует Европейское агентство авиационной безопасности.

LGS является на 100% государственным предприятием, основная задача которого — предоставление аэронавигационных услуг пользователям воздушного пространства.

В свою очередь, задачей АГА является реализация государственной политики и управления в сфере использования воздушного пространства Латвии и деятельности гражданской авиации, а также контроль за безопасностью полётов, авиационной безопасностью и соответствием загрязнений от воздушных судов требованиям охраны окружающей среды.