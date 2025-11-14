Опрос, проведенный Maxima Latvija*, показал, что государственные праздники вдохновляют жителей выбирать преимущественно продукцию именно местных производителей. Да, мы патриоты!

На ноябрьском столе в этом году будут доминировать продукты латвийских фермеров и производителей: это отмечают 45% респондентов. Неотъемлемой частью праздника в этом году будут картофель, капуста, пирожки со шпиком и, конечно, торты. Одновременно клиенты Maxima Latvija намерены создать особую атмосферу в доме с помощью различных тематических атрибутов и предметов декора, спрос на которые в первую неделю ноября вырос в 10 раз.

«В прошлом году в неделю государственных праздников фаворитами среди клиентов наших магазинов были продукты, которые являются ингредиентами традиционных латвийских блюд, – например, майонез, который оказался в топе у представителей всех поколений, а также капуста, длинные огурцы и различные молочные продукты. Поэтому и в этом году, чтобы государственные праздники ощущались в каждом доме, мы позаботились о специальных и выгодных предложениях на самые популярные продукты местных производителей, а также на различные праздничные атрибуты, чтобы каждый мог создать праздничное настроение у себя дома», – сообщает руководитель коммуникации Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.

Выбираем плоды своей земли

Хотя примерно пятая часть жителей Латвии признает, что на праздничном столе иногда появляются более современные вкусы, например азиатская или средиземноморская кухня, большинство (49%) все же стабильно придерживается классических рецептов латвийской кухни. Самые популярные блюда праздничного стола: картофель (52%), тушеная капуста (49%), пирожки со шпиком (49%), торты (45%) и салат Rasols - наш вариант оливье (40%).

В прошлом году в эти же дни среди покупок чаще всего оказывались ингредиенты для Rasols: вареная колбаса, огурцы, майонез, а также картофель. Лидером среди праздничных тортов был Cielaviņa Staburadze, а самым популярным овощем праздничного стола оказалась капуста. Аналогичная тенденция наблюдается и в этом году – в первую неделю ноября в корзины покупателей чаще всего попадали картофель, молочные продукты, яйца и длинные огурцы.

![Publicitates foto_1.jpg](https://bb.lv/storage/upload/Publicitates foto_1.jpg)

А что по деньгам?

Проанализировав данные опроса, можно сделать вывод, что праздничный бюджет в этом году у большинства латвийцев умеренный и продуманный.

Большинство опрошенных (37%) планируют потратить на праздничный стол 31–50 евро, 30% – до 30 евро, а 20% – 51–70 евро.

Практически все (95%) респонденты планируют приобретать продукты в продовольственных супермаркетах; около 17% выберут покупки на рынке, а 5% – в интернет-магазинах.

Чем радует Maxima Latvija?

В ассортименте праздничного предложения, то есть до 17 ноября включительно, в магазинах этого предприятия имеется то, что как раз хочется приобрести к праздничному угощению:

– охлажденная свежая утка Well Done, 1 кг – 3,99 евро;

– шейный свиной карбонад, 1 кг – 3,99 евро;

– охлажденный свежий карп, 1 кг – 5,99 евро;

– майонез Provansas Francis, пачка 250 г – 0,77 евро;

– форелевая икра Sudrablīnis, баночка 200 г — 8,99 евро;

– свежая капуста, 1 кг — 0,33 евро;

– торт Cielaviņa Staburadze, 700 г — 8,99 евро;

– мороженое Ekselence - cо скидкой lj 40%.

Конечно, это не весь список продуктов по особой праздничной цене: подробнее на сайте www.maxima.lv