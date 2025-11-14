Рижский районный суд в Юрмале вынес решение, которым частично удовлетворен иск предпринимателя Евгения Гомберга к депутату Рижской думы Лиане Ланге (Нацобъединение) о защите чести и достоинства, постановив, что Ланга должна публично извиниться, а также выплатить компенсацию и судебные издержки в размере 1062 евро, сообщает ЛЕТА со ссылкой на суд.

Иск был основан на том, что в социальной сети Facebook Ланга в своей публикации назвала предпринимателя агентом Комитета государственной безопасности (КГБ). Это ложное утверждение, по мнению истца, задело его честь и достоинство. Несмотря на просьбу истца, Ланга не отозвала данное утверждение.

Предприниматель также посчитал ложным утверждение Ланги о том, что он якобы шантажирует Сейм. В иске отмечалось, что между предпринимателем и Сеймом действительно был юридический спор, который со временем был урегулирован, и Сейм удовлетворил просьбу истца.

Гомберг считает, что его честь и достоинство также задело заявление Ланги о том, что он угрожает Латвии.

По мнению предпринимателя, Ланга сознательно распространяла о нем порочащие сведения.

Рижский районный суд частично удовлетворил иск, обязав Лангу в течение десяти дней с момента вступления решения в силу опубликовать на Facebook извинения перед предпринимателем и обеспечить, чтобы публикация оставалась общедоступной не менее 72 часов подряд.

Также суд постановил взыскать с Ланги денежную компенсацию в размере 100 евро, а также судебные издержки в размере 962 евро.

В то же время в части иска, касающейся обязанности опровергнуть сведения о том, что "предприниматель является агентом КГБ, шантажировал парламент с помощью скульптуры Лачплесиса, угрожал Латвии", а также в части требований принести извинения и выплатить дополнительную компенсацию в размере 2 евро, иск был отклонен.

Решение суда может быть обжаловано в Рижском окружном суде.

На своей странице в Facebook Ланга указала, что извиняться перед предпринимателем не намерена и решение будет обжаловано.