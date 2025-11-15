Могут ли живущие в Латвии граждане третьих стран участвовать в протестных мероприятиях по «местным» поводам? Например, в массовом митинге против выхода из Стамбульской конвенции? Или нет? Вот я, гражданин третьей страны, и столкнулся как раз с такой дилеммой. Юридической и человеческой. И, судя по обсуждениям в среде украинских беженцев в Латвии, не я один.

Сразу оговорюсь: это не обсуждение и не анализ событий и реакции общества на попытку нескольких оппозиционных и одной коалиционной партий латвийского Сейма добиться выхода из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. И, чтобы сразу поставить все точки над «і»: я лично полностью поддерживаю все заложенные в нее стандарты для обеспечения права женщин на свободу от насилия.

Когда планировались митинги в поддержку Стамбульской конвенции у Сейма 28 октября и особенно на Домской площади 6 ноября во многих группах различных социальных сетей и чатах мессенджеров появились эмоциональные призывы в том числе и к гражданам Украины — «присоединяйтесь!». Что вызвало оживленную, так скажем, дискуссию — а имеем ли мы право в них участвовать и могут ли быть для нас какие-либо последствия, если «что-то пойдет не так»?

Приведу несколько цитат (публично не раскрывать никнеймы спорщиков не буду, скриншоты редакции LSM+ переданы) из обсуждения. Такие получились диалоги (отобрал наиболее корректные):

«Мое мнение — могут, но, если достаточно интегрированы (не сидящие на пособиях), знают хорошо язык. И при этом максимально вежливо. Не участвуют в силовых протестах».

«Лично я считаю, что украинцам с временной защитой не следует вмешиваться в политическую жизнь другой страны, пока не получат постоянный вид на жительство и не выучат язык, как минимум. А то получается, когда в Украине майдан и декоммунизация, то мы “сами в своей стране разберемся, [не лезьте к нам]”, а как [сами оказываемся] в других местах, [то] почему бы и нет».

«Если у тебя нет паспорта гражданина этой страны и не можешь участвовать в выборах, то не должен лезть во внутренние процессы страны, которые тебя не касаются. Наличие ВНЖ или ПМЖ особого права это делать тоже не дают – сегодня есть, завтра нет.»

«А при чем тут украинцы? В Латвии пусть протестуют латвийцы, украинцы могут поехать в Украину и протестовать там. Вы людям проблемы создаете на ровном месте, используя их на ровном месте».

«У меня украинский паспорт и я несу точно такую моральную ответственность за других людей с укр. паспортом. Ты тут в гостях, и никто вас не будет рад видеть с плакатом в руках».

Согласно ст. 103 Конституции Латвии: «Государство защищает свободу заранее объявленных мирных собраний, уличных шествий и пикетов». Нет никаких ограничений для участия в них для всех, кто находится в стране легально. Акция должна быть мирной и не нарушать общественный порядок, а участники обязаны соблюдать латвийские законы и требования организаторов.

Поверьте, каждый беженец знает, что есть буква закона, и его правовой статус базируется на законодательных и гуманитарных основах принимающей страны. В тоже время каждый интуитивно понимает, что его участие в местных политических баталиях должно быть вполне осознанным шагом, с ответом на вопросы «не используют ли меня, если да, то кто и зачем?»

и как это будет воспринято местными жителями. Вот конкретный случай со Стамбульской конвенцией: это важный общечеловеческий вопрос, но в данный момент в Латвии он стал очевидно политическим. Хотя я не исключаю, что кто-то из украинцев и принимал участие в акциях.

Мария из Харькова, сейчас врач в одной из рижских поликлиник, с активной жизненной позицией, после долгих колебаний на митинг на Домской площади решила не ходить: «Я для себя решила так, и именно ситуация с конвенцией подтолкнула меня к такому решению — нам совместно с латвийцами надо быть на мероприятиях, которые подчеркивают наше единство и солидарность.

Вот 18 ноября будет День провозглашения Латвийской Республики, обязательно пойдем с подругой к Памятнику Свободы, чтобы быть вместе со всеми».

Татьяна, ее подруга, слушала наш разговор и полушутя-полувсерьез дополнила: «Не хватало нам, чтобы украинцев в смутьяны записали и потом использовали нас в каких-то своих непонятных политических целях.

Что-нибудь дорисуют с помощью ИИ, а потом доказывай, что ничего такого не было!»

Мария и Татьяна с благодарностью вспоминают, как сотни латвийцев вместе с украинцами уже три года приходят к Памятнику Свободы в Риге 24 февраля на митинг поддержки Украины и осуждения агрессия России. «Такая поддержка нам очень нужна. Пока ничего не меняется, мира нет и не предвидится… Наверное, и в следующем году в конце февраля соберемся», — вздыхает Татьяна.

Увы, общественное мнение во многих странах Европы демонстрирует усталость от проблем украинских беженцев. На такое восприятие влияет множество факторов — от экономических до социальных, а некоторые политики этим успешно манипулируют для повышения своих рейтингов.

И в Латвии, как отметила в интервью LR4 представительница латвийского офиса Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Даце Мейлия, отмечается «поляризация отношения общества к беженцам».

В латышском языке есть такое выражение — Viesis pie galda savu kārtību neievieš, «гость за столом свои порядки не наводит». А мы гости.