Уровень занятости молодёжи в последние годы немного вырос, однако всё ещё не достиг показателей 2019 года - периода до начала пандемии "Covid-19", свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В 2024 году уровень занятости 18-29-летних людей составил 59%, что чуть больше, чем десять лет назад, но по-прежнему ниже уровня 2019 года, когда было трудоустроено более 63% молодежи. Большинство занятых молодых людей работают в сфере торговли, питания и размещения, а также в сфере транспорта и информационных технологий. Трое из пяти молодых людей не работают из-за учебы.

Уровень занятости молодежи остается ниже общего показателя занятых в возрасте 15-74 лет, который составляет 64%. Молодые мужчины трудоустроены чаще, чем девушки: на них приходится 54,2% занятых, тогда как среди девушек этот показатель составляет 45,8%.

В региональном разрезе самый высокий уровень занятости среди молодежи был зафиксирован в Рижском и Земгальском регионах - 63,6% и 60,4% соответственно. Самый низкий показатель наблюдался в Латгале - 49,1%. Это единственный регион, где уровень занятости с 2019 года вырос - на 1,4 процентного пункта.

В прошлом году возможностью удалённой работы воспользовались 15% молодых людей. По сравнению с 2021 годом доля тех, кто работает дистанционно, сократилась на 4,6 п. п.

Зарплата у молодежи ниже, чем у взрослых. 53% молодых людей до 20 лет получают до 700 евро в месяц, в возрасте от 20 до 24 лет этот показатель составляет 21%. Зарплату в размере до 1000 евро получали 80% молодых людей до 20 лет, 42% - в возрасте от 20 до 24 лет и 25% - в возрасте от 25 до 29 лет.

Более низкая зарплата объясняется неполным рабочим временем, более низкой квалификацией и параллельным обучением. На неполную ставку в 2024 году были трудоустроены 10,3% молодых людей, что на 3,3 п. п. больше, чем в среднем по статистике рабочей силы.

Безработица среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет в 2024 году достигла 10,8%. Это на 3,5 п. п. меньше, чем в 2014 году. Самый высокий уровень безработицы был в Латгале - 16%, а самый низкий - в Рижском и Курземском регионах - 9,6%. По сравнению с 2019 годом в Латгале уровень безработицы снизился на 3,8 п. п., тогда как в других регионах он вырос, больше всего в Видземе - на 5,9 п. п.

В 2024 году группа молодых людей в возрасте 15-24 лет, которые не работают и не учатся (молодёжь NEET), составила 17 000 человек, или 9% соответствующей возрастной группы. Это выше, чем предусмотрено в национальном плане развития. Для достижения цели, установленной на 2027 год, этот показатель необходимо снизить на три п. п.

Доля молодежи NEET в возрасте 25-29 лет еще выше - 14,6%. В этой группе значительную часть составляют женщины, у которых основной причиной отсутствия работы являются личные или семейные обстоятельства.

Доля молодежи NEET в Латвии изменилась под влиянием пандемии "Covid-19". В 2020 году она составила 7,1%, а в 2021 году выросла до 8,6%. Затем этот показатель несколько снизился, однако с 2023 года снова вырос - до 9%.

30,8% молодежи NEET имеют среднее образование, тогда как доля получивших основное или более низкое образование сократилась до 23,1%. Доля получивших среднее профессиональное образование составляет 18,9%.

В Евросоюзе показатели NEET в возрастной группе 15-29 лет с 2014 года улучшились. В 2024 году был зарегистрирован самый низкий уровень - 11,1%. В Латвии доля NEET в возрастной группе 15-29 лет составляет 10,7%. Это на четыре п. п. меньше, чем в Литве, и на 0,3 п. п. меньше, чем в Эстонии.

Чтобы достичь поставленной ЕС цели - сократить к 2030 году долю молодежи NEET до 9%, Латвии необходимо уменьшить этот показатель на 1,7 п. п.