Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ЦСУ: уровень занятости молодежи в последние годы немного повысился 0 65

Наша Латвия
Дата публикации: 16.11.2025
LETA
Изображение к статье: ЦСУ: уровень занятости молодежи в последние годы немного повысился

Уровень занятости молодёжи в последние годы немного вырос, однако всё ещё не достиг показателей 2019 года - периода до начала пандемии "Covid-19", свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В 2024 году уровень занятости 18-29-летних людей составил 59%, что чуть больше, чем десять лет назад, но по-прежнему ниже уровня 2019 года, когда было трудоустроено более 63% молодежи. Большинство занятых молодых людей работают в сфере торговли, питания и размещения, а также в сфере транспорта и информационных технологий. Трое из пяти молодых людей не работают из-за учебы.

Уровень занятости молодежи остается ниже общего показателя занятых в возрасте 15-74 лет, который составляет 64%. Молодые мужчины трудоустроены чаще, чем девушки: на них приходится 54,2% занятых, тогда как среди девушек этот показатель составляет 45,8%.

В региональном разрезе самый высокий уровень занятости среди молодежи был зафиксирован в Рижском и Земгальском регионах - 63,6% и 60,4% соответственно. Самый низкий показатель наблюдался в Латгале - 49,1%. Это единственный регион, где уровень занятости с 2019 года вырос - на 1,4 процентного пункта.

В прошлом году возможностью удалённой работы воспользовались 15% молодых людей. По сравнению с 2021 годом доля тех, кто работает дистанционно, сократилась на 4,6 п. п.

Зарплата у молодежи ниже, чем у взрослых. 53% молодых людей до 20 лет получают до 700 евро в месяц, в возрасте от 20 до 24 лет этот показатель составляет 21%. Зарплату в размере до 1000 евро получали 80% молодых людей до 20 лет, 42% - в возрасте от 20 до 24 лет и 25% - в возрасте от 25 до 29 лет.

Более низкая зарплата объясняется неполным рабочим временем, более низкой квалификацией и параллельным обучением. На неполную ставку в 2024 году были трудоустроены 10,3% молодых людей, что на 3,3 п. п. больше, чем в среднем по статистике рабочей силы.

Безработица среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет в 2024 году достигла 10,8%. Это на 3,5 п. п. меньше, чем в 2014 году. Самый высокий уровень безработицы был в Латгале - 16%, а самый низкий - в Рижском и Курземском регионах - 9,6%. По сравнению с 2019 годом в Латгале уровень безработицы снизился на 3,8 п. п., тогда как в других регионах он вырос, больше всего в Видземе - на 5,9 п. п.

В 2024 году группа молодых людей в возрасте 15-24 лет, которые не работают и не учатся (молодёжь NEET), составила 17 000 человек, или 9% соответствующей возрастной группы. Это выше, чем предусмотрено в национальном плане развития. Для достижения цели, установленной на 2027 год, этот показатель необходимо снизить на три п. п.

Доля молодежи NEET в возрасте 25-29 лет еще выше - 14,6%. В этой группе значительную часть составляют женщины, у которых основной причиной отсутствия работы являются личные или семейные обстоятельства.

Доля молодежи NEET в Латвии изменилась под влиянием пандемии "Covid-19". В 2020 году она составила 7,1%, а в 2021 году выросла до 8,6%. Затем этот показатель несколько снизился, однако с 2023 года снова вырос - до 9%.

30,8% молодежи NEET имеют среднее образование, тогда как доля получивших основное или более низкое образование сократилась до 23,1%. Доля получивших среднее профессиональное образование составляет 18,9%.

В Евросоюзе показатели NEET в возрастной группе 15-29 лет с 2014 года улучшились. В 2024 году был зарегистрирован самый низкий уровень - 11,1%. В Латвии доля NEET в возрастной группе 15-29 лет составляет 10,7%. Это на четыре п. п. меньше, чем в Литве, и на 0,3 п. п. меньше, чем в Эстонии.

Чтобы достичь поставленной ЕС цели - сократить к 2030 году долю молодежи NEET до 9%, Латвии необходимо уменьшить этот показатель на 1,7 п. п.

Читайте нас также:
#covid-19 #образование #безработица #Латвия #молодежь #трудоустройство #занятость #экономика #Евросоюз #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео