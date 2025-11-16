Baltijas balss logotype
Где получить помощь врача в длинные выходные 0 335

Наша Латвия
Дата публикации: 16.11.2025
LETA
Изображение к статье: Где получить помощь врача в длинные выходные

Во время государственных праздников в Риге и других крупных городах Латвии жители смогут получить медицинскую консультацию у дежурных врачей, которые оказывают помощь в пределах компетенции семейного врача, сообщила агентству LETA Национальная служба здравоохранения (NVD).

В случае простых заболеваний, таких как простуда, боль в горле, небольшая температура или расстройства пищеварения, а также обострения хронических заболеваний, NVD призывает обращаться к специалистам консультационной телефонной линии семейных врачей по телефону 66016001. Эксперты предоставят медицинские рекомендации о рекомендуемых действиях. Жители также могут получить консультацию, если у них возникли сомнения, нужно ли немедленно обращаться к врачу или визит можно отложить до следующего рабочего дня.

В случае травм — ожогов, ушибов, переломов и других — или внезапного заболевания помощь оказывается в пунктах неотложной медицинской помощи или в приемном отделении больницы.

NVD напоминает, что перед тем, как самостоятельно отправиться в приемное отделение больницы, рекомендуется позвонить и обсудить ситуацию, чтобы убедиться, что там окажут необходимую помощь. Например, есть приемные отделения больниц, в которые можно обратиться, если есть подозрение на перелом кости или требуется наложение швов на рану, а в других можно получить помощь при ожогах тела.

NVD призывает учитывать, что обращение в приемное отделение больницы не является альтернативой плановому получению услуг. Это решение для острых случаев, когда требуется неотложная медицинская помощь.

В случаях, опасных для жизни, например, при внезапной боли в груди, получена тяжелая травма или человек находится в бессознательном состоянии, необходимо немедленно позвонить в службу неотложной медицинской помощи (СНМП) по телефону 113 или по единому номеру экстренной помощи 112.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов во время праздничных выходных, NVD также рекомендует своевременно проверить свои запасы лекарств и убедиться, что в них есть все необходимое, например, регулярно принимаемые лекарства и средства первой помощи.

При наличии хронических заболеваний рекомендуется не откладывать получение рецептов.

Оставить комментарий

Видео