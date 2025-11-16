31% жителей Латвии планируют приобрести жилье в ближайшем будущем, при этом 11% из них собираются сделать это уже в течение следующих года-двух, свидетельствует проведенный опрос.

Жители, планирующие покупку жилья, чаще всего хотят сделать это в ближайшие пять лет - так ответили 18% жителей Эстонии и 21% жителей Литвы.

Активнее всего о покупке нового жилья в ближайшие годы думают именно жители Риги и столичного региона - это подтвердил 41% опрошенных. Относительно более низкий интерес к приобретению имущества наблюдается в Видземе и Курземе. Эта разница, скорее всего, объясняется тем фактом, что в этих регионах большинство населения уже владеет собственным жильем.

Похожая тенденция наблюдается и в целом по всей Латвии: сравнительно большая доля общества в ближайшее время вопрос о приобретении жилья не рассматривает. 52% жителей Латвии заявили, что не планируют покупать новое имущество. Большинство объясняет это тем, что им уже принадлежит жилье. При этом 9% жителей, у которых сейчас нет своего имущества, не планируют покупку жилья и в долгосрочной перспективе.

Чаще всего новое жилье планируют приобрести молодые люди, в домашнем хозяйстве которых три и более человека, а также с более высокими личными и общими доходами.

Жители становятся более оптимистичными и уверенными в своей способности в ближайшем будущем приобрести собственное жилье. Снижение процентных ставок существенно повлияло на спрос и способность населения брать кредиты и стимулирует активность на рынке недвижимости.

За первые девять месяцев текущего года объем выданных жилищных кредитов увеличился на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - финансовой поддержкой на покупку нового жилья воспользовались более чем 2400 домохозяйств в Латвии.