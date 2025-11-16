Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Каждый третий житель Латвии в ближайшем будущем планирует приобрести жилье 0 901

Наша Латвия
Дата публикации: 16.11.2025
LETA
Изображение к статье: Каждый третий житель Латвии в ближайшем будущем планирует приобрести жилье

31% жителей Латвии планируют приобрести жилье в ближайшем будущем, при этом 11% из них собираются сделать это уже в течение следующих года-двух, свидетельствует проведенный опрос.

Жители, планирующие покупку жилья, чаще всего хотят сделать это в ближайшие пять лет - так ответили 18% жителей Эстонии и 21% жителей Литвы.

Активнее всего о покупке нового жилья в ближайшие годы думают именно жители Риги и столичного региона - это подтвердил 41% опрошенных. Относительно более низкий интерес к приобретению имущества наблюдается в Видземе и Курземе. Эта разница, скорее всего, объясняется тем фактом, что в этих регионах большинство населения уже владеет собственным жильем.

Похожая тенденция наблюдается и в целом по всей Латвии: сравнительно большая доля общества в ближайшее время вопрос о приобретении жилья не рассматривает. 52% жителей Латвии заявили, что не планируют покупать новое имущество. Большинство объясняет это тем, что им уже принадлежит жилье. При этом 9% жителей, у которых сейчас нет своего имущества, не планируют покупку жилья и в долгосрочной перспективе.

Чаще всего новое жилье планируют приобрести молодые люди, в домашнем хозяйстве которых три и более человека, а также с более высокими личными и общими доходами.

Жители становятся более оптимистичными и уверенными в своей способности в ближайшем будущем приобрести собственное жилье. Снижение процентных ставок существенно повлияло на спрос и способность населения брать кредиты и стимулирует активность на рынке недвижимости.

За первые девять месяцев текущего года объем выданных жилищных кредитов увеличился на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - финансовой поддержкой на покупку нового жилья воспользовались более чем 2400 домохозяйств в Латвии.

Читайте нас также:
#жилье #Латвия #процентные ставки #статистика #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео