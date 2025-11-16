Baltijas balss logotype
Многие захотят продолжить работу - профессор о повышении пенсионного возраста 2 2055

Наша Латвия
Дата публикации: 16.11.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Многие захотят продолжить работу - профессор о повышении пенсионного возраста

Продолжительность жизни растёт, общество стареет, и вопрос повышения пенсионного возраста становится всё более неизбежным — не только в Латвии, но и во всём западном мире. Профессор Хенрийс Калькис подчёркивает: старение сегодня — это не конец активной жизни, а новая её глава.

В передаче TV24 «Preses klubs» профессор факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Хенрийс Калькис отметил, что старение общества и увеличение продолжительности жизни существенно меняют представление об активном жизненном периоде и о том, насколько долго человек может оставаться трудоспособным. «Я хочу подчеркнуть, что это не только латвийская проблема. Это проблема Европы, Америки и многих других стран. Продолжительность жизни растёт, качество жизни улучшается», — объяснил Калькис.

Он подчеркнул, что сегодня старение уже не воспринимается как пассивный этап жизни, а скорее как возможность продолжать развитие и участвовать в общественной жизни даже после достижения традиционного пенсионного возраста.

«Если посмотреть на жителей других западноевропейских стран, старение уже не означает, что мы доживаем до пенсии и всё — получаем выплаты и живём спокойно. Сейчас люди думают долгосрочно, пытаются понять, как им развиваться, чтобы как можно дольше сохранять работоспособность и оставаться полноценными членами общества», — отметил профессор.

По словам Калькиса, экономическая ситуация и демографические тенденции ведут к тому, что пенсионный возраст, вероятно, придётся повышать: «Я думаю, это будет неизбежно, учитывая все экономические факторы — пенсионный возраст придётся поднимать. Объективно говоря, люди живут дольше, сохраняют трудоспособность, и многие действительно захотят продолжать работать».

#Европа #демография #общество #пенсионный возраст #старение #экономика #Америка
Оставить комментарий

(2)
  • lo gos
    lo gos
    16-го ноября

    в 60 лет на работу пришёл уже хорошо

    13
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    16-го ноября

    Заказной экспердун подменяет слово "вынуждены" словом "хотят".

    26
    1

