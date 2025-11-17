Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Где в Риге найти 74 тыс евро на жилье: попросите – вдруг дадут 1 2009

Наша Латвия
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Где в Риге найти 74 тыс евро на жилье: попросите – вдруг дадут
ФОТО: dreamstime

"3000 семей смогут получить льготные кредиты на покупку жилья в регионах", – с 17 октября такой проект утвердило правительство Латвии.

Прием заявок на кредиты по новой программе откроется уже в конце октября. Кредиты будут выдаваться через государственное финансовое учреждение Altum.

Первоначальное доступное финансирование составит почти 26 млн евро. На момент получения кредита получатель не должен быть моложе 18 и старше 65 лет.

Регионы банкам не интересны

Сейчас большая часть ипотечных кредитов – примерно 80% – выдается в Риге и ее окрестностях, а в регионах ситуация значительно хуже. Однако, как отмечает Минэкономики, которое разрабатывало указанные правила Кабмина (Постановление No609 «Положение о кредитах на приобретение жилья в регионах») спрос на жилье в регионах есть, а заниматься кредитованием недвижимости за пределами Рижского региона коммерческие банки не всегда заинтересованы.

При этом уровень экономической активности на ситуацию с ипотекой не влияет. Например, в Валмиере, Лиепае и Смилтене, где довольно высокий доход населения и низкий уровень безработицы, объем выдаваемых ипотечных кредитов очень низкий. Аналогичная ситуация и в других экономически развитых муниципалитетах.

В Минэкономики объясняет ситуацию так: в регионах низкая стоимость недвижимости, ипотечные кредиты невыгодны кредиторам. Вместо этого там доступны альтернативные виды кредитов на покупку жилья с меньшим сроком погашения кредита и в 2-3 раза более высокими процентными ставками по кредитам.

"В регионах открываются новые заводы, появляется все больше рабочих мест, а взять кредит на покупку жилья люди не могут. Уже за 30 км от Риги возможности банковского кредитования резко снижаются. Приобрести жилье, скажем, в Краславском или Елгавском крае чрезвычайно трудно", – сетует министр экономики Виктор Валайнис.

Снова хуже всех в еврозоне

Минэкономики также отмечает, что уже несколько лет активность ипотечного кредитования в целом по Латвии является одной из самых низких в еврозоне. По итогам 2023-го года общая сумма ипотечных кредитов составила всего 12% от ВВП Латвии, что в 3 раза меньше, чем в среднем по еврозоне – 36%.

Очевидно, что эти цифры отчасти связаны с ростом процентов по Euribor, пик которого в середине октября 2023-го года превысил 4,1%. Разумеется, небогатые латвийцы на это отреагировали. Но Euribor вырос во всей еврозоне. Так что нежелание вкладываться в свое жилье в Латвии имеет другие причины.

Кто может претендовать на льготный займ

По правилам Кабмина в новой ипотечной программе кредит на приобретение жилья сможет получить физическое лицо:

– если вам сейчас не менее 18 лет и не будет более 65 лет на момент окончательного погашения кредита;

– если вы гражданин Латвии, негражданин Латвии, гражданин государства-члена ЕС, государства Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации, или лицо, которому в Латвии присвоен статус "лица без гражданства";

– если вы будете соответствовать таким вариантам погашения кредита, которые соответствуют разработанной Altum кредитной политике и другим условиям предоставления финансирования;

– сумма кредита будет до 100 минимальных месячных зарплат, или 74 000 евро, а срок – до 30 лет.

Читайте нас также:
#кредиты #ипотека
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
3
0
2
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го ноября

    Ага, дадут с размаху ногой чуть ниже копчика, а потом ещё и добавят вдогонку со второй ноги.

    10
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: 26 ноября в Латвии проверят систему оповещения - сирены и сотовые уведомления
Изображение к статье: Дуб - это дуб, латыш - это латыш. Лиана Ланга настаивает - русский не может быть латышом
Изображение к статье: Синоптики порадовали прогнозом на выходные
Изображение к статье: Почему цена на Kinder-календарь Адвента в Латвии почти вдвое выше немецкой?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Остин Батлер стал владельцем дома Брэда Питта в Лос-Анджелесе за 5,2 млн долларов
Lifenews
Изображение к статье: Он вернулся: спорный тренд макияжа, который украл сердца стильных женщин
Люблю!
Изображение к статье: Биткоин потерял 600 миллиардов долларов, но вновь показал рост: как изменить условия торгов?
Бизнес
Изображение к статье: «Зеленые крестьяне» предъявят Силине ультиматум. Правительство Латвии висит на волоске
Политика
Изображение к статье: Мировые цены на кофе резко упали
В мире
Изображение к статье: Почему люди грызут ногти и как от этого избавиться: несколько эффективных способов
Люблю!
1
Изображение к статье: Остин Батлер стал владельцем дома Брэда Питта в Лос-Анджелесе за 5,2 млн долларов
Lifenews
Изображение к статье: Он вернулся: спорный тренд макияжа, который украл сердца стильных женщин
Люблю!
Изображение к статье: Биткоин потерял 600 миллиардов долларов, но вновь показал рост: как изменить условия торгов?
Бизнес

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео