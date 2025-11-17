«Поехала за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья — муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. ЧТО ИМЕННО ОНИ ДЕЛАЮТ в Латвии? Работают? Кто из них?», — пишет Луна.

Дальше пошла волна обсуждения:

Юрис: А кто-нибудь следит за выгодами/убытками для государства от приема такой семьи? Сколько отец планирует заплатить налогов? Сколько государство планирует заплатить пособий/здравоохранения/образования? Это выгодно для нас? Помощники с 7+ получателями пособий?

Гинтс: Новые латыши Эвики прибыли!

Арита: Прошу прощения, но это ужасно!!!! Латвия, проснись!!

Николай: Врач, инженер и 6 помощников врача.

В свою очередь, Э. Ратниекс комментирует фотографию следующим образом: «Вклад» в экономику и демографию…? Врачи и инженеры…?»

Правда, люди упрекают политика, что «очень неприятно видеть такую презрительную риторику политиков по отношению к людям, которые легально хотят въехать в страну, причем по правилам, которые сами политики придумали. В жизни, лицом к лицу, вы бы так не высказывались. А иммигрантов-врачей у нас в Латвии много. Напомню о министре здравоохранения».