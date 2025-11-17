Baltijas balss logotype
К нам табор! - Латышка шокирована увиденным в Управлении гражданства и миграции 9 4095

Наша Латвия
Дата публикации: 17.11.2025
Neatkarīgā
Изображение к статье: К нам табор! - Латышка шокирована увиденным в Управлении гражданства и миграции

«Поехала за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья — муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. ЧТО ИМЕННО ОНИ ДЕЛАЮТ в Латвии? Работают? Кто из них?», — пишет Луна.

Дальше пошла волна обсуждения:

Юрис: А кто-нибудь следит за выгодами/убытками для государства от приема такой семьи? Сколько отец планирует заплатить налогов? Сколько государство планирует заплатить пособий/здравоохранения/образования? Это выгодно для нас? Помощники с 7+ получателями пособий?

Гинтс: Новые латыши Эвики прибыли!

Арита: Прошу прощения, но это ужасно!!!! Латвия, проснись!!

Николай: Врач, инженер и 6 помощников врача.

В свою очередь, Э. Ратниекс комментирует фотографию следующим образом: «Вклад» в экономику и демографию…? Врачи и инженеры…?»

Правда, люди упрекают политика, что «очень неприятно видеть такую презрительную риторику политиков по отношению к людям, которые легально хотят въехать в страну, причем по правилам, которые сами политики придумали. В жизни, лицом к лицу, вы бы так не высказывались. А иммигрантов-врачей у нас в Латвии много. Напомню о министре здравоохранения».

Оставить комментарий

(9)
  • А
    Андрей
    18-го ноября

    Luna - чисто латышское имя. Знакомьтесь!
    Вопрос - а что она делала в PMLP? Тоже вид на жительство получала?

    0
    0
  • A
    Aleks
    17-го ноября

    Скриншот снят...Для начала придется деньгами ответить ВВ.лв.за разглашение конфиденциальной информации .А потом посмотрим,с кого спросит хозяин и не придется ли некоторым податься на историческую Родину.😋А выяснить кто писал,хотя и так догадываюсь,не будет проблем неким органам..До встречи,вертушки.😈

    1
    5
  • JB
    Janis Berzin
    17-го ноября

    "Это выгодно для нас?" - прибыль господ не касается быдла. Завезут если им выгодно будет кого угодно.

    6
    1
  • A
    Aleks
    17-го ноября

    Вот уже и еврейский фашист и соросист,а может и ещё и голубой ,R вылез ,извратив все с ног на голову как они привыкли..ничего,мы подождем ,а потом заедем в Барону Центр👽😋

    2
    4
  • A
    Aleks
    17-го ноября

    Гитлер поднял Германию с колен и если б не пошел на поводу иудеев глобалистов фашистского толка,то все б было в ёлочку в мире.Это даже немецкие евреи говорят,а не мое субъективное мнение ..

    8
    20
  • R
    R.
    Aleks
    17-го ноября

    Александр Драпеко (Aleks), ты уже пал до того, что стали гитлером восхищаться. Не повезло тебе, что родился в 1963 году, а не на полвека раньше. Тогда бы ты в 1941 году в команде Арайса в первых рядах был. Какая же ты ублюдочная нацистская мразь.

    14
    2
  • Д
    Добрый
    Aleks
    17-го ноября

    Aleks.Ты уже допиз..ся по полной.Прославление фашизма,антисемитизм.Тебя надо было бы из Латвии перекантовать в Израиль. Представляю:какая у тебя была бы там ДВИЖУХА(говоря словами нациста путлера)

    2
    1
  • NB
    Nose Bose
    17-го ноября

    не хочу ничего сказать, но фраза "Латвия, проснись!" очень напоминает похожий слоган будущей НСДАП. Совпадение? :)

    34
    2
  • полосатый конь
    полосатый конь
    17-го ноября

    Арита, знакомьтесь ! Это новые латыши ! Они будут здесь жить после вас. Поскольку скоро вы все вымрете.

    83
    5
Читать все комментарии

