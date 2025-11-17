«Я работаю в муниципальном учреждении, жена — частный предприниматель. В январе ждем прибавления семейства, после чего она хочет вернуться к активной работе как можно скорее, чтобы не потерять бизнес. Могу ли я, отец, уйти вместо нее в отпуск по уходу за ребенком, и обязан ли работодатель, по закону, сохранить за мной мое рабочее место по окончании этого отпуска? Читатель bb.lv»

Алевтина Григоренко, юрист:

– Согласно статье 156. Закона о труде («Отпуск по уходу за ребенком»):

Каждый работник имеет право на отпуск по уходу за ребенком в связи с его рождением или усыновлением. Такой отпуск предоставляется на срок не более полутора лет до дня, когда ребенку исполнится восемь лет (ч.1)

Отпуск по уходу за ребенком по просьбе работника предоставляется полностью или частями. Работник обязан за один месяц письменно уведомить работодателя о начале и продолжительности отпуска по уходу за ребенком или его части. Часть отпуска не может быть короче одной непрерывной календарной недели (ч.2)

Время, которое работник проводит в отпуске по уходу за ребенком, засчитывается в общий трудовой стаж (ч.3)

Работнику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком, сохраняется его прежняя работа. Если это невозможно, работодатель обязан предоставить аналогичную или равнозначную работу с не менее благоприятными условиями труда и занятости.(ч.4)

Прекращение отпуска по уходу за ребенком до истечения предоставленного срока осуществляется в порядке, установленном коллективным договором или трудовым договором, либо на основании соглашения между работодателем и работником. Работник имеет право вернуться к работе, уведомив об этом работодателя не менее чем за две недели, если в силу объективных обстоятельств необходимость в дальнейшем уходе за ребенком отпала (ч.5)

Не затрагивая права, предусмотренные в частях первой и второй настоящей статьи, работник имеет право требовать возможности гибкого использования отпуска по уходу за ребенком. Работодатель обязан рассмотреть такое требование работника и не позднее чем в течение одного месяца со дня его получения проинформировать работника о возможностях гибкого использования отпуска по уходу за ребенком (ч.6)